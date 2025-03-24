https://ria.ru/20250324/samolet-2006952035.html
В Приморье разбился штурмовик Су-25
В Приморье разбился штурмовик Су-25 - РИА Новости, 24.03.2025
В Приморье разбился штурмовик Су-25
В Приморском крае потерпел крушение штурмовик Су-25, пилот катапультировался, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:22:00+03:00
2025-03-24T14:22:00+03:00
2025-03-24T14:36:00+03:00
происшествия
приморский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
су-25
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135169/11/1351691186_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_5cf4be7abeaf092e486a2f52a4a652f7.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Приморском крае потерпел крушение штурмовик Су-25, пилот катапультировался, сообщили в Минобороны."24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался. Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет", — говорится в релизе. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.По предварительной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия Воздушно-космических сил.
https://ria.ru/20250318/minoborony-2005816238.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135169/11/1351691186_121:0:2601:1860_1920x0_80_0_0_f67de3f7c00bc7f8b5dfbed83743c5b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, су-25
Происшествия, Приморский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Су-25
В Приморье разбился штурмовик Су-25
МО РФ: в Приморье потерпел крушение штурмовик Су-25, пилот катапультировался