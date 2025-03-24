https://ria.ru/20250324/samolet-2006952035.html

В Приморье разбился штурмовик Су-25

В Приморье разбился штурмовик Су-25 - РИА Новости, 24.03.2025

В Приморье разбился штурмовик Су-25

В Приморском крае потерпел крушение штурмовик Су-25, пилот катапультировался, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:22:00+03:00

2025-03-24T14:22:00+03:00

2025-03-24T14:36:00+03:00

происшествия

приморский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

су-25

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Приморском крае потерпел крушение штурмовик Су-25, пилот катапультировался, сообщили в Минобороны."24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался. Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет", — говорится в релизе. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.По предварительной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия Воздушно-космических сил.

https://ria.ru/20250318/minoborony-2005816238.html

приморский край

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, су-25