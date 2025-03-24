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В Приморье разбился штурмовик Су-25 - РИА Новости, 24.03.2025
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14:22 24.03.2025 (обновлено: 14:36 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/samolet-2006952035.html
В Приморье разбился штурмовик Су-25
В Приморье разбился штурмовик Су-25 - РИА Новости, 24.03.2025
В Приморье разбился штурмовик Су-25
В Приморском крае потерпел крушение штурмовик Су-25, пилот катапультировался, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:22:00+03:00
2025-03-24T14:36:00+03:00
происшествия
приморский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
су-25
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Приморском крае потерпел крушение штурмовик Су-25, пилот катапультировался, сообщили в Минобороны."24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался. Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет", — говорится в релизе. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.По предварительной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия Воздушно-космических сил.
https://ria.ru/20250318/minoborony-2005816238.html
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происшествия, приморский край, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, су-25
Происшествия, Приморский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Су-25
В Приморье разбился штурмовик Су-25

МО РФ: в Приморье потерпел крушение штурмовик Су-25, пилот катапультировался

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский штурмовик Су-25
Российский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российский штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Приморском крае потерпел крушение штурмовик Су-25, пилот катапультировался, сообщили в Минобороны.
"24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался. Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет", — говорится в релизе.
Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
По предварительной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия Воздушно-космических сил.
Место крушения вертолета Ми-28 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28
18 марта, 19:37
 
ПроисшествияПриморский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы РоссииСу-25
 
 
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