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В Аптекарском огороде расцвела уникальная орхидея-вампир - РИА Новости, 24.03.2025
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18:44 24.03.2025 (обновлено: 18:55 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/sad-2007035871.html
В Аптекарском огороде расцвела уникальная орхидея-вампир
В Аптекарском огороде расцвела уникальная орхидея-вампир - РИА Новости, 24.03.2025
В Аптекарском огороде расцвела уникальная орхидея-вампир
Уникальная "орхидея-вампир", Dracula vampira, расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:44:00+03:00
2025-03-24T18:55:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Уникальная "орхидея-вампир", Dracula vampira, расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. "Уникальная Dracula vampira раскрыла свои "клыки" в Москве. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвела одна из самых загадочных орхидей мира — Dracula vampira. Ее название говорит само за себя: цветок напоминает мордочку летучей мыши с острыми "клыками", а темно-пурпурные прожилки на лепестках выглядят как капли крови. Это редкое зрелище в Пальмовой оранжерее за стеклом продлится недолго", — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что родина Dracula vampira — туманные леса Эквадора, где она растет на высоте 1800–2200 метров. Вид впервые описан в 1978 году, а его название отсылает не только к вампирам, но и к латинскому draco ("дракон"). "Дракулы представляют большую коллекционную ценность и востребованы среди охотников за орхидеями со всего света. В "Аптекарском огороде" представлена самая крупная в стране коллекция дракул", — добавили в пресс-службе.
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Хорошие новости, Москва, Эквадор
В Аптекарском огороде расцвела уникальная орхидея-вампир

В Ботаническом саду МГУ в Москве расцвела уникальная орхидея-вампир

© Фото : Аптекарский огород МГУОрхидея Dracula Vampira зацвела в "Аптекарском огороде" в Москве
Орхидея Dracula Vampira зацвела в Аптекарском огороде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Аптекарский огород МГУ
Орхидея Dracula Vampira зацвела в "Аптекарском огороде" в Москве
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Уникальная "орхидея-вампир", Dracula vampira, расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада.
"Уникальная Dracula vampira раскрыла свои "клыки" в Москве. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвела одна из самых загадочных орхидей мира — Dracula vampira. Ее название говорит само за себя: цветок напоминает мордочку летучей мыши с острыми "клыками", а темно-пурпурные прожилки на лепестках выглядят как капли крови. Это редкое зрелище в Пальмовой оранжерее за стеклом продлится недолго", — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что родина Dracula vampira — туманные леса Эквадора, где она растет на высоте 1800–2200 метров. Вид впервые описан в 1978 году, а его название отсылает не только к вампирам, но и к латинскому draco ("дракон").
"Дракулы представляют большую коллекционную ценность и востребованы среди охотников за орхидеями со всего света. В "Аптекарском огороде" представлена самая крупная в стране коллекция дракул", — добавили в пресс-службе.
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