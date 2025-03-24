https://ria.ru/20250324/sad-2007035871.html

В Аптекарском огороде расцвела уникальная орхидея-вампир

В Аптекарском огороде расцвела уникальная орхидея-вампир - РИА Новости, 24.03.2025

В Аптекарском огороде расцвела уникальная орхидея-вампир

Уникальная "орхидея-вампир", Dracula vampira, расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:44:00+03:00

2025-03-24T18:44:00+03:00

2025-03-24T18:55:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Уникальная "орхидея-вампир", Dracula vampira, расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. "Уникальная Dracula vampira раскрыла свои "клыки" в Москве. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвела одна из самых загадочных орхидей мира — Dracula vampira. Ее название говорит само за себя: цветок напоминает мордочку летучей мыши с острыми "клыками", а темно-пурпурные прожилки на лепестках выглядят как капли крови. Это редкое зрелище в Пальмовой оранжерее за стеклом продлится недолго", — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что родина Dracula vampira — туманные леса Эквадора, где она растет на высоте 1800–2200 метров. Вид впервые описан в 1978 году, а его название отсылает не только к вампирам, но и к латинскому draco ("дракон"). "Дракулы представляют большую коллекционную ценность и востребованы среди охотников за орхидеями со всего света. В "Аптекарском огороде" представлена самая крупная в стране коллекция дракул", — добавили в пресс-службе.

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