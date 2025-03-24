https://ria.ru/20250324/rvsn-2007053716.html
В РВСН начались плановые комплексные проверки
В РВСН начались плановые комплексные проверки - РИА Новости, 24.03.2025
В РВСН начались плановые комплексные проверки
В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начались плановые комплексные проверки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:01:00+03:00
2025-03-24T20:01:00+03:00
2025-03-24T22:20:00+03:00
безопасность
свердловская область
алтайский край
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начались плановые комплексные проверки, сообщили в Минобороны России. "В Ракетных войсках стратегического назначения начались плановые контрольные комплексные проверки частей и соединений по итогам зимнего периода обучения 2025 учебного года. В рамках проверок в Тагильском (Свердловская область) и Барнаульском (Алтайский край) ракетных соединениях под руководством командующих ракетными объединениями спланированы командно-штабные учения, в ходе которых ракетные полки ПГРК "Ярс" будут выведены на полевые позиции", — говорится в заявлении.Части охраны и обеспечения выполнят задачи по инженерному обеспечению и радиационной, химической и биологической защите при совершении маневров ракетными полками, уточнили в ведомстве. Кроме того, комиссии ракетных объединений изучат вопросы функционирования системы обучения подчиненных воинских частей и проверят организацию подготовки личного состава дежурных смен к выполнению боевых задач. Уточняется, что контрольные проверки ракетных полков, подразделений управления, частей охраны и обеспечения в других ракетных соединениях объединений проходят под руководством их командиров.
https://ria.ru/20250101/rvsn-1992202562.html
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безопасность, свердловская область, алтайский край, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Свердловская область, Алтайский край, Ракетные войска стратегического назначения, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В РВСН начались плановые комплексные проверки
МО РФ: в РВСН начались контрольные комплексные проверки частей и соединений