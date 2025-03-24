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СМИ: Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем США - РИА Новости, 24.03.2025
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20:32 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/rossija-2007057495.html
СМИ: Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем США
СМИ: Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем США - РИА Новости, 24.03.2025
СМИ: Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем США
На фоне глобального потепления и выхода США из договоренностей по климату Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем Соединенные Штаты, пишет... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:32:00+03:00
2025-03-24T20:32:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На фоне глобального потепления и выхода США из договоренностей по климату Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем Соединенные Штаты, пишет американский журнал Foreign Policy. В конце января, вскоре после вступления в должность президента США Дональда Трампа, ООН получила письмо от США с уведомлением о том, что Вашингтон выйдет из Парижского соглашения по климату 27 января 2026 года. По мнению колумниста Foreign Policy, от отказа США от борьбы с глобальным потеплением "выиграет не Вашингтон, а противники Америки". "Сегодня США недостаточно подготовлены к обороне в Арктике или к получении выгоды от ускоренного экономического развития в регионе. В отличие от этого, Россия располагает значительными военными силами и инфраструктурой по всему региону... Использование изменения климата как возможности для дальнейшего освоения энергетических ресурсов Аляски принесет определенную финансовую выгоду США, но именно Россия заложила основу в экономической и военной сферах, чтобы наилучшим образом воспользоваться преимуществами потепления в регионе", - пишет издание. На этом фоне, по мнению автора, отношение изменению климата "как к возможности, а не как к риску" ставит Вашингтон в уязвимое положение. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
https://ria.ru/20250315/arktika-2005154357.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, оон
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, ООН
СМИ: Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем США

Foreign Policy: РФ находится в более выгодном положении в Арктике, чем США

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "Ямал"
Атомный ледокол Ямал - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Атомный ледокол "Ямал" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На фоне глобального потепления и выхода США из договоренностей по климату Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем Соединенные Штаты, пишет американский журнал Foreign Policy.
В конце января, вскоре после вступления в должность президента США Дональда Трампа, ООН получила письмо от США с уведомлением о том, что Вашингтон выйдет из Парижского соглашения по климату 27 января 2026 года.
Атомный ледокол Ямал во время научно-исследовательских работ в Карском море - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Источник: США начинают проект по ледоколам из-за успехов России в Арктике
15 марта, 09:11
По мнению колумниста Foreign Policy, от отказа США от борьбы с глобальным потеплением "выиграет не Вашингтон, а противники Америки". "Сегодня США недостаточно подготовлены к обороне в Арктике или к получении выгоды от ускоренного экономического развития в регионе. В отличие от этого, Россия располагает значительными военными силами и инфраструктурой по всему региону... Использование изменения климата как возможности для дальнейшего освоения энергетических ресурсов Аляски принесет определенную финансовую выгоду США, но именно Россия заложила основу в экономической и военной сферах, чтобы наилучшим образом воспользоваться преимуществами потепления в регионе", - пишет издание.
На этом фоне, по мнению автора, отношение изменению климата "как к возможности, а не как к риску" ставит Вашингтон в уязвимое положение.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия.
Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года.
Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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