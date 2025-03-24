СМИ: Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем США
Foreign Policy: РФ находится в более выгодном положении в Арктике, чем США
Атомный ледокол "Ямал" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На фоне глобального потепления и выхода США из договоренностей по климату Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем Соединенные Штаты, пишет американский журнал Foreign Policy.
В конце января, вскоре после вступления в должность президента США Дональда Трампа, ООН получила письмо от США с уведомлением о том, что Вашингтон выйдет из Парижского соглашения по климату 27 января 2026 года.
По мнению колумниста Foreign Policy, от отказа США от борьбы с глобальным потеплением "выиграет не Вашингтон, а противники Америки". "Сегодня США недостаточно подготовлены к обороне в Арктике или к получении выгоды от ускоренного экономического развития в регионе. В отличие от этого, Россия располагает значительными военными силами и инфраструктурой по всему региону... Использование изменения климата как возможности для дальнейшего освоения энергетических ресурсов Аляски принесет определенную финансовую выгоду США, но именно Россия заложила основу в экономической и военной сферах, чтобы наилучшим образом воспользоваться преимуществами потепления в регионе", - пишет издание.
На этом фоне, по мнению автора, отношение изменению климата "как к возможности, а не как к риску" ставит Вашингтон в уязвимое положение.
Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года.
Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
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