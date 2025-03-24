https://ria.ru/20250324/rossija-2007057495.html

СМИ: Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем США

СМИ: Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем США - РИА Новости, 24.03.2025

СМИ: Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем США

На фоне глобального потепления и выхода США из договоренностей по климату Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем Соединенные Штаты, пишет... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T20:32:00+03:00

2025-03-24T20:32:00+03:00

2025-03-24T20:32:00+03:00

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

дональд трамп

джо байден

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153136/24/1531362402_0:56:3076:1786_1920x0_80_0_0_3e16bece45d7cc5d0412a138720184f0.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На фоне глобального потепления и выхода США из договоренностей по климату Россия находится в более выгодном положении в Арктике, чем Соединенные Штаты, пишет американский журнал Foreign Policy. В конце января, вскоре после вступления в должность президента США Дональда Трампа, ООН получила письмо от США с уведомлением о том, что Вашингтон выйдет из Парижского соглашения по климату 27 января 2026 года. По мнению колумниста Foreign Policy, от отказа США от борьбы с глобальным потеплением "выиграет не Вашингтон, а противники Америки". "Сегодня США недостаточно подготовлены к обороне в Арктике или к получении выгоды от ускоренного экономического развития в регионе. В отличие от этого, Россия располагает значительными военными силами и инфраструктурой по всему региону... Использование изменения климата как возможности для дальнейшего освоения энергетических ресурсов Аляски принесет определенную финансовую выгоду США, но именно Россия заложила основу в экономической и военной сферах, чтобы наилучшим образом воспользоваться преимуществами потепления в регионе", - пишет издание. На этом фоне, по мнению автора, отношение изменению климата "как к возможности, а не как к риску" ставит Вашингтон в уязвимое положение. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.

https://ria.ru/20250315/arktika-2005154357.html

https://ria.ru/20250218/geopolitika-1999864524.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, оон