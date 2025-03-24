https://ria.ru/20250324/roskomnadzor-2007036630.html

РКН больше не фиксирует проблем с работой российских интернет-сервисов

РКН больше не фиксирует проблем с работой российских интернет-сервисов - РИА Новости, 24.03.2025

РКН больше не фиксирует проблем с работой российских интернет-сервисов

Роскомнадзор заявил РИА Новости, что в настоящее время не фиксирует проблемы в доступности российских интернет-сервисов. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:51:00+03:00

2025-03-24T18:51:00+03:00

2025-03-24T18:51:00+03:00

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что в настоящее время не фиксирует проблемы в доступности российских интернет-сервисов. В понедельник днем Роскомнадзор заявил агентству, что фиксирует проблемы в доступности ряда интернет-сервисов из-за использования ими зарубежных серверов. "Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в настоящее время не фиксирует проблемы в доступности российских сервисов", - сообщили в ведомстве. Там напомнили, что в ближайший месяц специалисты ведомства проверят российские сервисы и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры. Исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета.

https://ria.ru/20250324/sberbank-2006947440.html

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2025

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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)