Рейтинг@Mail.ru
РКН больше не фиксирует проблем с работой российских интернет-сервисов - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/roskomnadzor-2007036630.html
РКН больше не фиксирует проблем с работой российских интернет-сервисов
РКН больше не фиксирует проблем с работой российских интернет-сервисов - РИА Новости, 24.03.2025
РКН больше не фиксирует проблем с работой российских интернет-сервисов
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что в настоящее время не фиксирует проблемы в доступности российских интернет-сервисов. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:51:00+03:00
2025-03-24T18:51:00+03:00
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что в настоящее время не фиксирует проблемы в доступности российских интернет-сервисов. В понедельник днем Роскомнадзор заявил агентству, что фиксирует проблемы в доступности ряда интернет-сервисов из-за использования ими зарубежных серверов. "Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в настоящее время не фиксирует проблемы в доступности российских сервисов", - сообщили в ведомстве. Там напомнили, что в ближайший месяц специалисты ведомства проверят российские сервисы и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры. Исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета.
https://ria.ru/20250324/sberbank-2006947440.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_230:0:3846:2712_1920x0_80_0_0_4af7e48146ea8d33420c18ee4163e8ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН больше не фиксирует проблем с работой российских интернет-сервисов

В Роскомнадзоре подтвердили отсутствие проблем с доступом к интернет-сервисам РФ

© Pixabay / StockSnapРабота в интернете
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Pixabay / StockSnap
Работа в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что в настоящее время не фиксирует проблемы в доступности российских интернет-сервисов.
В понедельник днем Роскомнадзор заявил агентству, что фиксирует проблемы в доступности ряда интернет-сервисов из-за использования ими зарубежных серверов.
"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в настоящее время не фиксирует проблемы в доступности российских сервисов", - сообщили в ведомстве.
Там напомнили, что в ближайший месяц специалисты ведомства проверят российские сервисы и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры. Исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Сбербанк восстановил работу мобильного приложения
Вчера, 14:09
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала