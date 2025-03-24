https://ria.ru/20250324/rolls-royce-2007010764.html

Rolls-Royce может перенести производство в США из-за Трампа

Rolls-Royce может перенести производство в США из-за Трампа - РИА Новости, 24.03.2025

Rolls-Royce может перенести производство в США из-за Трампа

Британская компания Rolls-Royce изучает возможность переноса производства в США из стран, против которых направлены таможенные пошлины американского лидера... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:13:00+03:00

2025-03-24T17:13:00+03:00

2025-03-24T17:39:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Британская компания Rolls-Royce изучает возможность переноса производства в США из стран, против которых направлены таможенные пошлины американского лидера Дональда Трампа, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источник в компании. "Чтобы избежать наиболее пагубных последствий торговой войны, Rolls изучает, какая доля производства может быть перенесена в США из стран, против которых направлены (таможенные пошлины - ред.)", - пишет газета. Как пишет издание, в США на британскую компанию работают 6 тысяч человек на 11 объектах. На Америку приходится треть всего оборота компании, среди ее крупнейших клиентов числятся минобороны США, а также компании Boeing и Lockheed Martin. Выручка Rolls-Royce в Северной Америке за прошлый год составила 5,94 миллиарда фунтов стерлингов. На Великобританию и Европу пришлось соответственно 2,6 миллиарда и 6,5 миллиарда фунтов. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле, включая пошлины на виски. Дональд Трамп в ответ заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html

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