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Rolls-Royce может перенести производство в США из-за Трампа - РИА Новости, 24.03.2025
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17:13 24.03.2025 (обновлено: 17:39 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/rolls-royce-2007010764.html
Rolls-Royce может перенести производство в США из-за Трампа
Rolls-Royce может перенести производство в США из-за Трампа - РИА Новости, 24.03.2025
Rolls-Royce может перенести производство в США из-за Трампа
Британская компания Rolls-Royce изучает возможность переноса производства в США из стран, против которых направлены таможенные пошлины американского лидера... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:13:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Британская компания Rolls-Royce изучает возможность переноса производства в США из стран, против которых направлены таможенные пошлины американского лидера Дональда Трампа, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источник в компании. "Чтобы избежать наиболее пагубных последствий торговой войны, Rolls изучает, какая доля производства может быть перенесена в США из стран, против которых направлены (таможенные пошлины - ред.)", - пишет газета. Как пишет издание, в США на британскую компанию работают 6 тысяч человек на 11 объектах. На Америку приходится треть всего оборота компании, среди ее крупнейших клиентов числятся минобороны США, а также компании Boeing и Lockheed Martin. Выручка Rolls-Royce в Северной Америке за прошлый год составила 5,94 миллиарда фунтов стерлингов. На Великобританию и Европу пришлось соответственно 2,6 миллиарда и 6,5 миллиарда фунтов. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле, включая пошлины на виски. Дональд Трамп в ответ заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков.
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авто, сша, канада, китай, дональд трамп, rolls-royce motor cars, lockheed martin , евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Авто, США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Rolls-Royce Motor Cars, Lockheed Martin , Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Rolls-Royce может перенести производство в США из-за Трампа

Telegraph: Rolls-Royce изучает возможность переноса производства в США

© AP Photo / Andy WongАвтомобиль Rolls Royce
Автомобиль Rolls Royce - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Andy Wong
Автомобиль Rolls Royce. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Британская компания Rolls-Royce изучает возможность переноса производства в США из стран, против которых направлены таможенные пошлины американского лидера Дональда Трампа, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источник в компании.
"Чтобы избежать наиболее пагубных последствий торговой войны, Rolls изучает, какая доля производства может быть перенесена в США из стран, против которых направлены (таможенные пошлины - ред.)", - пишет газета.
Как пишет издание, в США на британскую компанию работают 6 тысяч человек на 11 объектах. На Америку приходится треть всего оборота компании, среди ее крупнейших клиентов числятся минобороны США, а также компании Boeing и Lockheed Martin. Выручка Rolls-Royce в Северной Америке за прошлый год составила 5,94 миллиарда фунтов стерлингов. На Великобританию и Европу пришлось соответственно 2,6 миллиарда и 6,5 миллиарда фунтов.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле, включая пошлины на виски.
Дональд Трамп в ответ заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков.
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров. 26 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС
26 февраля, 20:53
 
АвтоСШАКанадаКитайДональд ТрампRolls-Royce Motor CarsLockheed MartinЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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