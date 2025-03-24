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"Повышают градус": в США указали на истинное лицо Киева - РИА Новости, 24.03.2025
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03:03 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/ritter-2006845510.html
"Повышают градус": в США указали на истинное лицо Киева
"Повышают градус": в США указали на истинное лицо Киева - РИА Новости, 24.03.2025
"Повышают градус": в США указали на истинное лицо Киева
Действия киевского режима противоречат публичным заявлениям о поддержке мирного урегулирования и только повышают градус безумия, заявил американский аналитик... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T03:03:00+03:00
2025-03-24T03:03:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Действия киевского режима противоречат публичным заявлениям о поддержке мирного урегулирования и только повышают градус безумия, заявил американский аналитик Скотт Риттер на YouTube."Не видел страну с такими суицидальными наклонностями, как Украина. Развязали конфликт в 2022 году, упустили все возможности мирного урегулирования, стали пешкой Запада в игре против России &lt;…&gt; Вместо того, чтобы завершить конфликт и сохранить хоть что-то, они лишь повышают градус безумия", — сказал он.Кроме того, комментируя последние атаки украинских БПЛА на российскую инфраструктуру, эксперт подчеркнул, что в действиях Киева нет никакой логики, если он действительно хочет мирного урегулирования конфликта."Украина не собирается соблюдать прекращение огня. Надеюсь, что администрация Трампа это увидит", — заключил Риттер.Раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии в воскресенье вечером. Министр обороны постсоветской республики Рустем Умеров сообщал, что в повестке встречи — предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации вошли эксперты по энергетике, а также военные представители.Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить атаки такого рода. Уже на следующий день в Минобороны сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа направил беспилотники на нефтебазу в Краснодарском крае. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Украины взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006837355.html
https://ria.ru/20250324/pravda-2006842455.html
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
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в мире, украина, россия, киев, скотт риттер, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Киев, Скотт Риттер, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Повышают градус": в США указали на истинное лицо Киева

Аналитик Риттер: Украина не собирается соблюдать условия прекращения огня

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Действия киевского режима противоречат публичным заявлениям о поддержке мирного урегулирования и только повышают градус безумия, заявил американский аналитик Скотт Риттер на YouTube.
"Не видел страну с такими суицидальными наклонностями, как Украина. Развязали конфликт в 2022 году, упустили все возможности мирного урегулирования, стали пешкой Запада в игре против России <…> Вместо того, чтобы завершить конфликт и сохранить хоть что-то, они лишь повышают градус безумия", — сказал он.
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Кроме того, комментируя последние атаки украинских БПЛА на российскую инфраструктуру, эксперт подчеркнул, что в действиях Киева нет никакой логики, если он действительно хочет мирного урегулирования конфликта.
"Украина не собирается соблюдать прекращение огня. Надеюсь, что администрация Трампа это увидит", — заключил Риттер.
Раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии в воскресенье вечером. Министр обороны постсоветской республики Рустем Умеров сообщал, что в повестке встречи — предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации вошли эксперты по энергетике, а также военные представители.
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Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить атаки такого рода. Уже на следующий день в Минобороны сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа направил беспилотники на нефтебазу в Краснодарском крае. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Украины взаимности по прекращению ударов нет.
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