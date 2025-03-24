https://ria.ru/20250324/rets-2006968950.html

Школа экспорта РЭЦ и ЦСМС будут готовить новых предпринимателей-экспортеров

Школа экспорта РЭЦ и ЦСМС будут готовить новых предпринимателей-экспортеров - РИА Новости, 24.03.2025

Школа экспорта РЭЦ и ЦСМС будут готовить новых предпринимателей-экспортеров

Школа экспорта РЭЦ и Центр содействия молодым специалистам заключили соглашение о сотрудничестве 21 марта на площадке Национального центра "Россия" в рамках... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:58:00+03:00

2025-03-24T14:58:00+03:00

2025-03-24T15:29:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ и Центр содействия молодым специалистам заключили соглашение о сотрудничестве 21 марта на площадке Национального центра "Россия" в рамках презентации сезона 2025 года направлений "Росмолодёжь.Предпринимай" и "Росмолодёжь.Профи", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Соглашение направлено на развитие молодежной политики и поддержку профессиональной самореализации молодых людей через предпринимательство и карьерный рост", - говорится в сообщении.Школа экспорта РЭЦ интегрируется в Программу по развитию молодежного предпринимательства в зарубежных странах, реализуемую направлением "Росмолодёжь.Предпринимай". Участники программы получат доступ к образовательному контенту, который уже много лет успешно используется и актуализируется для подготовки крупного и среднего бизнеса в сфере внешнеэкономической деятельности.Образовательные материалы Школы экспорта РЭЦ помогут участникам углубить знания о международных рынках, освоить инструменты выхода на зарубежные рынки, развить устойчивые компетенции для успешного ведения бизнеса за рубежом.Также сотрудничество Школы экспорта РЭЦ и Центра содействия молодым специалистам открывает новые возможности для обучения современным методикам экспорта, практического применения знаний и построения успешных карьерных траекторий в условиях глобальной экономикиПодписание соглашения — это важный вклад в формирование нового поколения молодых профессионалов, готовых работать на международном уровне. Совместные усилия сторон создадут основу для долгосрочного партнерства, которое будет способствовать развитию молодежного предпринимательства и укреплению позиций молодых предпринимателей на мировом рынке.Международная Программа развития молодежного предпринимательства станет частью стратегического направления "Росмолодёжь.Предпринимай". Она позволит молодым людям не только учиться, но и реализовывать свои проекты за рубежом, используя поддержку государства и экспертов отрасли.Узнать больше об образовательных решениях для экспортеров можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.

https://ria.ru/20250321/sertifikat-2006547987.html

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экономика, россия