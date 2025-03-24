Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о репатриации соотечественников - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 24.03.2025 (обновлено: 20:49 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/repatriatsiya-2007057893.html
В Госдуму внесут проект о репатриации соотечественников
В Госдуму внесут проект о репатриации соотечественников - РИА Новости, 24.03.2025
В Госдуму внесут проект о репатриации соотечественников
Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") во вторник внесет в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:37:00+03:00
2025-03-24T20:49:00+03:00
госдума рф
константин затулин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") во вторник внесет в Госдуму законопроект о репатриации в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Проектируемый закон определяет процедуру репатриации соотечественников, проживающих за рубежом, а также моряков, задержанных за границей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Под термином репатриация законопроектом предлагается понимать процесс возвращения лица в страну происхождения, где оно имеет право на постоянное проживание и гражданство.Законопроектом определяется процедура возвращения соотечественников на постоянное проживание на историческую родину. Право на репатриацию предлагается предоставить всем соотечественникам, свободно владеющим русским языком в семейно-бытовых и культурной сферах, которые определены в Законе о соотечественниках.Отмечается, что законопроект дополняет возможности Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.Согласно документу, репатриантами могут стать, как те, кто имеет предков из России. так и те, кто принадлежит к народам, исторически проживающим на территории РФ.Также право на репатриацию в Россию могут приобрести супруги репатрианта при условии проживания в браке более трех лет или наличия общих детей, несовершеннолетние дети и недееспособные члены семьи.
https://ria.ru/20241113/rossija-1983431710.html
https://ria.ru/20240911/rossiya-1972135118.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, константин затулин, россия, общество
Госдума РФ, Константин Затулин, Россия, Общество
В Госдуму внесут проект о репатриации соотечественников

В Госдуму внесут проект о репатриации соотечественников, проживающих за рубежом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") во вторник внесет в Госдуму законопроект о репатриации в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектируемый закон определяет процедуру репатриации соотечественников, проживающих за рубежом, а также моряков, задержанных за границей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Львова-Белова рассказала о репатриации детей из стран Ближнего Востока
13 ноября 2024, 08:41
Под термином репатриация законопроектом предлагается понимать процесс возвращения лица в страну происхождения, где оно имеет право на постоянное проживание и гражданство.
Законопроектом определяется процедура возвращения соотечественников на постоянное проживание на историческую родину. Право на репатриацию предлагается предоставить всем соотечественникам, свободно владеющим русским языком в семейно-бытовых и культурной сферах, которые определены в Законе о соотечественниках.
Отмечается, что законопроект дополняет возможности Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.
Согласно документу, репатриантами могут стать, как те, кто имеет предков из России. так и те, кто принадлежит к народам, исторически проживающим на территории РФ.
Также право на репатриацию в Россию могут приобрести супруги репатрианта при условии проживания в браке более трех лет или наличия общих детей, несовершеннолетние дети и недееспособные члены семьи.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Россию переселились 353 соотечественника по новой программе репатриации
11 сентября 2024, 17:13
 
Госдума РФКонстантин ЗатулинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала