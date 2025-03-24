https://ria.ru/20250324/repatriatsiya-2007057893.html

В Госдуму внесут проект о репатриации соотечественников

В Госдуму внесут проект о репатриации соотечественников - РИА Новости, 24.03.2025

В Госдуму внесут проект о репатриации соотечественников

Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") во вторник внесет в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T20:37:00+03:00

2025-03-24T20:37:00+03:00

2025-03-24T20:49:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") во вторник внесет в Госдуму законопроект о репатриации в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Проектируемый закон определяет процедуру репатриации соотечественников, проживающих за рубежом, а также моряков, задержанных за границей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Под термином репатриация законопроектом предлагается понимать процесс возвращения лица в страну происхождения, где оно имеет право на постоянное проживание и гражданство.Законопроектом определяется процедура возвращения соотечественников на постоянное проживание на историческую родину. Право на репатриацию предлагается предоставить всем соотечественникам, свободно владеющим русским языком в семейно-бытовых и культурной сферах, которые определены в Законе о соотечественниках.Отмечается, что законопроект дополняет возможности Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.Согласно документу, репатриантами могут стать, как те, кто имеет предков из России. так и те, кто принадлежит к народам, исторически проживающим на территории РФ.Также право на репатриацию в Россию могут приобрести супруги репатрианта при условии проживания в браке более трех лет или наличия общих детей, несовершеннолетние дети и недееспособные члены семьи.

https://ria.ru/20241113/rossija-1983431710.html

https://ria.ru/20240911/rossiya-1972135118.html

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госдума рф, константин затулин, россия, общество