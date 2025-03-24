https://ria.ru/20250324/reki-2006847162.html
Военные инженеры взорвали ледовые заторы на реках в Приморье
Военные инженеры взорвали ледовые заторы на реках в Приморье - РИА Новости, 24.03.2025
Военные инженеры взорвали ледовые заторы на реках в Приморье
Военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) провели взрывные работы на реках Приморского края, чтобы ликвидировать ледовые заторы, сообщает ВВО. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T03:46:00+03:00
2025-03-24T03:46:00+03:00
2025-03-24T03:46:00+03:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) провели взрывные работы на реках Приморского края, чтобы ликвидировать ледовые заторы, сообщает ВВО. "В рамках оказания помощи правительству Приморского края по ликвидации образовавшихся ледовых заторов на реках Большая Уссурка и Арсеньевка силами двух групп сапёров - подрывников было осуществлено 25 подрывов льда", - говорится в сообщении. Военнослужащие использовали свыше 1000 килограммов взрывчатого вещества. Толщина льда на участках местности составила от 30 сантиметров до 1 метра 10 сантиметров. Подрывы льда провели, чтобы не допустить подтопление жилых домов, находящихся в пойме реки, и обеспечить безопасный пропуск паводковых вод, в том числе возле мостов. В региональном центре управления ВВО действует рабочая группа, которая круглосуточно мониторит паводковую обстановку.
https://ria.ru/20240319/barery-1934220654.html
https://ria.ru/20250313/ob-2004654955.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Военные инженеры взорвали ледовые заторы на реках в Приморье
Военные инженеры взорвали ледовые заторы на реках Большая Уссурка и Арсеньевка
ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) провели взрывные работы на реках Приморского края, чтобы ликвидировать ледовые заторы, сообщает ВВО.
"В рамках оказания помощи правительству Приморского края
по ликвидации образовавшихся ледовых заторов на реках Большая Уссурка и Арсеньевка силами двух групп сапёров - подрывников было осуществлено 25 подрывов льда", - говорится в сообщении.
Военнослужащие использовали свыше 1000 килограммов взрывчатого вещества. Толщина льда на участках местности составила от 30 сантиметров до 1 метра 10 сантиметров.
Подрывы льда провели, чтобы не допустить подтопление жилых домов, находящихся в пойме реки, и обеспечить безопасный пропуск паводковых вод, в том числе возле мостов.
В региональном центре управления ВВО действует рабочая группа, которая круглосуточно мониторит паводковую обстановку.