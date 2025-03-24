https://ria.ru/20250324/reki-2006847162.html

Военные инженеры взорвали ледовые заторы на реках в Приморье

Военные инженеры взорвали ледовые заторы на реках в Приморье - РИА Новости, 24.03.2025

Военные инженеры взорвали ледовые заторы на реках в Приморье

Военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) провели взрывные работы на реках Приморского края, чтобы ликвидировать ледовые заторы, сообщает ВВО. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T03:46:00+03:00

2025-03-24T03:46:00+03:00

2025-03-24T03:46:00+03:00

происшествия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603944609_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_e56a54050f6460147d2e753bd47f21b6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) провели взрывные работы на реках Приморского края, чтобы ликвидировать ледовые заторы, сообщает ВВО. "В рамках оказания помощи правительству Приморского края по ликвидации образовавшихся ледовых заторов на реках Большая Уссурка и Арсеньевка силами двух групп сапёров - подрывников было осуществлено 25 подрывов льда", - говорится в сообщении. Военнослужащие использовали свыше 1000 килограммов взрывчатого вещества. Толщина льда на участках местности составила от 30 сантиметров до 1 метра 10 сантиметров. Подрывы льда провели, чтобы не допустить подтопление жилых домов, находящихся в пойме реки, и обеспечить безопасный пропуск паводковых вод, в том числе возле мостов. В региональном центре управления ВВО действует рабочая группа, которая круглосуточно мониторит паводковую обстановку.

https://ria.ru/20240319/barery-1934220654.html

https://ria.ru/20250313/ob-2004654955.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край