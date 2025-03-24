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Военные инженеры взорвали ледовые заторы на реках в Приморье - РИА Новости, 24.03.2025
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03:46 24.03.2025
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Военные инженеры взорвали ледовые заторы на реках в Приморье
Военные инженеры взорвали ледовые заторы на реках в Приморье - РИА Новости, 24.03.2025
Военные инженеры взорвали ледовые заторы на реках в Приморье
Военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) провели взрывные работы на реках Приморского края, чтобы ликвидировать ледовые заторы, сообщает ВВО. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T03:46:00+03:00
2025-03-24T03:46:00+03:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) провели взрывные работы на реках Приморского края, чтобы ликвидировать ледовые заторы, сообщает ВВО. "В рамках оказания помощи правительству Приморского края по ликвидации образовавшихся ледовых заторов на реках Большая Уссурка и Арсеньевка силами двух групп сапёров - подрывников было осуществлено 25 подрывов льда", - говорится в сообщении. Военнослужащие использовали свыше 1000 килограммов взрывчатого вещества. Толщина льда на участках местности составила от 30 сантиметров до 1 метра 10 сантиметров. Подрывы льда провели, чтобы не допустить подтопление жилых домов, находящихся в пойме реки, и обеспечить безопасный пропуск паводковых вод, в том числе возле мостов. В региональном центре управления ВВО действует рабочая группа, которая круглосуточно мониторит паводковую обстановку.
https://ria.ru/20240319/barery-1934220654.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Военные инженеры взорвали ледовые заторы на реках в Приморье

Военные инженеры взорвали ледовые заторы на реках Большая Уссурка и Арсеньевка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПротивопаводковый подрыв льда на реке
Противопаводковый подрыв льда на реке - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Противопаводковый подрыв льда на реке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) провели взрывные работы на реках Приморского края, чтобы ликвидировать ледовые заторы, сообщает ВВО.
"В рамках оказания помощи правительству Приморского края по ликвидации образовавшихся ледовых заторов на реках Большая Уссурка и Арсеньевка силами двух групп сапёров - подрывников было осуществлено 25 подрывов льда", - говорится в сообщении.
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Военнослужащие использовали свыше 1000 килограммов взрывчатого вещества. Толщина льда на участках местности составила от 30 сантиметров до 1 метра 10 сантиметров.
Подрывы льда провели, чтобы не допустить подтопление жилых домов, находящихся в пойме реки, и обеспечить безопасный пропуск паводковых вод, в том числе возле мостов.
В региональном центре управления ВВО действует рабочая группа, которая круглосуточно мониторит паводковую обстановку.
Взрывные работы на притоке реки Обь для предотвращения образования ледяных заторов в преддверии паводка в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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