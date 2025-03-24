https://ria.ru/20250324/rbk-2006855105.html

Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году

Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году - РИА Новости, 24.03.2025

Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году

Минтруд назвал специалистов, которые будут самыми востребованными в 2029 году, пишет РБК. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T06:32:00+03:00

2025-03-24T06:32:00+03:00

2025-03-24T15:42:00+03:00

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минтруд назвал специалистов, которые будут самыми востребованными в 2029 году, пишет РБК."К 2029 году наибольший рост ожидают отрасли по оказанию персональных услуг, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение", — говорится в статье.В то же время падение спроса на работников грозит таким отраслям, как торговля, государственное управление, обеспечение электроэнергией и сельское хозяйство.В конце 2023 года, согласно исследованию сервиса "Работа.ру", самыми востребованными оказались профессии сварщика, токаря и электрика. На втором месте были так называемые массовые профессии — продавцы и курьеры.

https://ria.ru/20250324/doplaty-2006842949.html

https://ria.ru/20250323/zarplaty-2006732613.html

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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)