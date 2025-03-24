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Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году - РИА Новости, 24.03.2025
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06:32 24.03.2025 (обновлено: 15:42 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/rbk-2006855105.html
Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году
Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году - РИА Новости, 24.03.2025
Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году
Минтруд назвал специалистов, которые будут самыми востребованными в 2029 году, пишет РБК. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T06:32:00+03:00
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минтруд назвал специалистов, которые будут самыми востребованными в 2029 году, пишет РБК."К 2029 году наибольший рост ожидают отрасли по оказанию персональных услуг, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение", — говорится в статье.В то же время падение спроса на работников грозит таким отраслям, как торговля, государственное управление, обеспечение электроэнергией и сельское хозяйство.В конце 2023 года, согласно исследованию сервиса "Работа.ру", самыми востребованными оказались профессии сварщика, токаря и электрика. На втором месте были так называемые массовые профессии — продавцы и курьеры.
https://ria.ru/20250324/doplaty-2006842949.html
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году

РБК: к 2029 году наиболее востребованной станет отрасль персональных услуг

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВход в здание Министерства труда России
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минтруд назвал специалистов, которые будут самыми востребованными в 2029 году, пишет РБК.
"К 2029 году наибольший рост ожидают отрасли по оказанию персональных услуг, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение", — говорится в статье.
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В то же время падение спроса на работников грозит таким отраслям, как торговля, государственное управление, обеспечение электроэнергией и сельское хозяйство.
В конце 2023 года, согласно исследованию сервиса "Работа.ру", самыми востребованными оказались профессии сварщика, токаря и электрика. На втором месте были так называемые массовые профессии — продавцы и курьеры.
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Россиянам назвали профессии с самыми высокими зарплатами
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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