https://ria.ru/20250324/rbk-2006855105.html
Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году
Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году - РИА Новости, 24.03.2025
Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году
Минтруд назвал специалистов, которые будут самыми востребованными в 2029 году, пишет РБК. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T06:32:00+03:00
2025-03-24T06:32:00+03:00
2025-03-24T15:42:00+03:00
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_6c03a518f5092733cec7b39ecc60226f.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минтруд назвал специалистов, которые будут самыми востребованными в 2029 году, пишет РБК."К 2029 году наибольший рост ожидают отрасли по оказанию персональных услуг, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение", — говорится в статье.В то же время падение спроса на работников грозит таким отраслям, как торговля, государственное управление, обеспечение электроэнергией и сельское хозяйство.В конце 2023 года, согласно исследованию сервиса "Работа.ру", самыми востребованными оказались профессии сварщика, токаря и электрика. На втором месте были так называемые массовые профессии — продавцы и курьеры.
https://ria.ru/20250324/doplaty-2006842949.html
https://ria.ru/20250323/zarplaty-2006732613.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_af86c17f69e1e0351a171c7f574dd777.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году
РБК: к 2029 году наиболее востребованной станет отрасль персональных услуг