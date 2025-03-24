https://ria.ru/20250324/pvo-2007009627.html

ВСУ попытались атаковать объекты энергетики в Крыму и Белгородской области

ВСУ попытались атаковать объекты энергетики в Крыму и Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2025

ВСУ попытались атаковать объекты энергетики в Крыму и Белгородской области

Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и Белгородской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:02:00+03:00

2025-03-24T17:02:00+03:00

2025-03-24T21:27:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

белгородская область

киев

владимир путин

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и Белгородской области, сообщило Минобороны."Вечером 23 марта 2025 года с 21:00 по 21:50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова", — говорится в релизе.Кроме того, утром в субботу противник нанес два удара БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, пострадало ее технологическое оборудование.В министерстве добавили, что ВСУ используют для продолжающихся ударов по российской энергетической инфраструктуре РСЗО HIMARS. Все эти атаки еще раз доказывают недоговороспособность Киева.Незадолго до этого ведомство сообщало, что минувшей ночью украинский БПЛА пытался атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. Силы ПВО перехватили дрон, его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.В Минобороны напомнили, что предыдущий налет беспилотников на НПС "Кропоткинская" ВСУ устроили 17 февраля, станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации для ремонта.Помимо этого, 19 марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, Киев совершил атаку с применением трех ударных дронов по объекту в станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом ВС России выполняют приказ Владимира Путина и не наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от Верховного главнокомандующего не поступало.

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

https://ria.ru/20250307/neft-2003625832.html

https://ria.ru/20250321/sudzha-2006559528.html

https://ria.ru/20250323/zelenskiy-2006773022.html

россия

белгородская область

киев

сша

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