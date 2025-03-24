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Силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:08 24.03.2025 (обновлено: 00:22 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/pvo-2006835194.html
Силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.03.2025
Силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников
Ссредства ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников над четырьмя областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.03.2025
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специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
ростовская область
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ссредства ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников над четырьмя областями, сообщили в Минобороны."23 марта 2025 года в период с 22.20 до 23.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Из них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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безопасность, брянская область, ростовская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, россия, пво, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Ростовская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Россия, ПВО, Беспилотники
Силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников в четырех российских регионах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ссредства ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников над четырьмя областями, сообщили в Минобороны.
"23 марта 2025 года в период с 22.20 до 23.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Из них:
  • в Ростовской области сбили 17 штук;
  • в Воронежской — шесть;
  • в Белгородской — четыре;
  • в Брянской — один дрон.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьРостовская областьВоронежская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская областьРоссияПВОБеспилотники
 
 
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