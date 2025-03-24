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Силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.03.2025
Силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников
Ссредства ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников над четырьмя областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T00:08:00+03:00
2025-03-24T00:08:00+03:00
2025-03-24T00:22:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ссредства ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников над четырьмя областями, сообщили в Минобороны."23 марта 2025 года в период с 22.20 до 23.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Из них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников в четырех российских регионах