Путин и президент ОАЭ обсудили диалог между Россией и США
Путин обсудил с президентом ОАЭ диалог между Россией и США по Украине
Президент Владимир Путин разговаривает по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, затронув в беседе урегулирование на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", — говорится в релизе.
Лидеры обсудили развитие диалога России и США, направленного на завершение конфликта на Украине. Президент ОАЭ поддержал усилия Москвы и Вашингтона, а также приветствовал переговоры экспертных групп, проходящие в понедельник в Эр-Рияде.
Путин также выразил коллеге признательность за посредничество при обменах пленными между Москвой и Киевом.
Предыдущий обмен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов состоялся в прошлую среду в формате 175 на 175. Также Украина получила в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных.
Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян положительно оценили отношения России и ОАЭ и высказались за дальнейшую реализацию проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях. Кроме того, стороны продолжат сотрудничать в рамках ОПЕК+.
Кроме того, российский лидер поздравил президента ОАЭ и эмиратский народ со священным месяцем Рамадан.
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
21 марта, 16:59