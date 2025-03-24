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Путин и президент ОАЭ обсудили диалог между Россией и США - РИА Новости, 24.03.2025
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15:44 24.03.2025 (обновлено: 16:15 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/putin-2006983936.html
Путин и президент ОАЭ обсудили диалог между Россией и США
Путин и президент ОАЭ обсудили диалог между Россией и США - РИА Новости, 24.03.2025
Путин и президент ОАЭ обсудили диалог между Россией и США
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, затронув в беседе урегулирование на Украине, сообщила... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:44:00+03:00
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россия
оаэ
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, затронув в беседе урегулирование на Украине, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", — говорится в релизе.Лидеры обсудили развитие диалога России и США, направленного на завершение конфликта на Украине. Президент ОАЭ поддержал усилия Москвы и Вашингтона, а также приветствовал переговоры экспертных групп, проходящие в понедельник в Эр-Рияде.Путин также выразил коллеге признательность за посредничество при обменах пленными между Москвой и Киевом.Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян положительно оценили отношения России и ОАЭ и высказались за дальнейшую реализацию проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях. Кроме того, стороны продолжат сотрудничать в рамках ОПЕК+.Кроме того, российский лидер поздравил президента ОАЭ и эмиратский народ со священным месяцем Рамадан.
https://ria.ru/20250324/peskov-2006920210.html
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html
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россия, оаэ, владимир путин, в мире, москва, киев, украина, опек
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, В мире, Москва, Киев, Украина, ОПЕК
Путин и президент ОАЭ обсудили диалог между Россией и США

Путин обсудил с президентом ОАЭ диалог между Россией и США по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин разговаривает по телефону
Президент Владимир Путин разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, затронув в беседе урегулирование на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", — говорится в релизе.
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Лидеры обсудили развитие диалога России и США, направленного на завершение конфликта на Украине. Президент ОАЭ поддержал усилия Москвы и Вашингтона, а также приветствовал переговоры экспертных групп, проходящие в понедельник в Эр-Рияде.
Путин также выразил коллеге признательность за посредничество при обменах пленными между Москвой и Киевом.

Предыдущий обмен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов состоялся в прошлую среду в формате 175 на 175. Также Украина получила в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных.

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Кроме того, российский лидер поздравил президента ОАЭ и эмиратский народ со священным месяцем Рамадан.
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