https://ria.ru/20250324/putin-2006983936.html

Путин и президент ОАЭ обсудили диалог между Россией и США

Путин и президент ОАЭ обсудили диалог между Россией и США - РИА Новости, 24.03.2025

Путин и президент ОАЭ обсудили диалог между Россией и США

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, затронув в беседе урегулирование на Украине, сообщила... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:44:00+03:00

2025-03-24T15:44:00+03:00

2025-03-24T16:15:00+03:00

россия

оаэ

владимир путин

в мире

москва

киев

украина

опек

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991061469_0:104:3186:1896_1920x0_80_0_0_5e6491d28d4d67732e0d0f9a6d3fcd8e.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, затронув в беседе урегулирование на Украине, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", — говорится в релизе.Лидеры обсудили развитие диалога России и США, направленного на завершение конфликта на Украине. Президент ОАЭ поддержал усилия Москвы и Вашингтона, а также приветствовал переговоры экспертных групп, проходящие в понедельник в Эр-Рияде.Путин также выразил коллеге признательность за посредничество при обменах пленными между Москвой и Киевом.Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян положительно оценили отношения России и ОАЭ и высказались за дальнейшую реализацию проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях. Кроме того, стороны продолжат сотрудничать в рамках ОПЕК+.Кроме того, российский лидер поздравил президента ОАЭ и эмиратский народ со священным месяцем Рамадан.

https://ria.ru/20250324/peskov-2006920210.html

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

https://ria.ru/20250321/putin-2006540316.html

россия

оаэ

москва

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, оаэ, владимир путин, в мире, москва, киев, украина, опек