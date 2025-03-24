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Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству 25 марта - РИА Новости, 24.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:07 24.03.2025 (обновлено: 15:08 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/putin-2006973289.html
Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству 25 марта
Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству 25 марта - РИА Новости, 24.03.2025
Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству 25 марта
Президент России Владимир Путин 25 марта в режиме видеосвязи проведет заседание Совета по культуре и искусству, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.03.2025
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культура
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 марта в режиме видеосвязи проведет заседание Совета по культуре и искусству, сообщает пресс-служба Кремля. "В режиме видеосвязи президент проведет заседание Совета по культуре и искусству. Будет обсуждаться широкий круг тем, связанных с работой Совета, в том числе - вопросы образования в сфере искусств, а также литературы и книгоиздания, другие актуальные вопросы", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству 25 марта

Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству 25 марта по видеосвязи

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 марта в режиме видеосвязи проведет заседание Совета по культуре и искусству, сообщает пресс-служба Кремля.
"В режиме видеосвязи президент проведет заседание Совета по культуре и искусству. Будет обсуждаться широкий круг тем, связанных с работой Совета, в том числе - вопросы образования в сфере искусств, а также литературы и книгоиздания, другие актуальные вопросы", - говорится в сообщении.
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