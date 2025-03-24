https://ria.ru/20250324/putin-2006973289.html

Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству 25 марта

Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству 25 марта - РИА Новости, 24.03.2025

Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству 25 марта

Президент России Владимир Путин 25 марта в режиме видеосвязи проведет заседание Совета по культуре и искусству, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:07:00+03:00

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культура

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 марта в режиме видеосвязи проведет заседание Совета по культуре и искусству, сообщает пресс-служба Кремля. "В режиме видеосвязи президент проведет заседание Совета по культуре и искусству. Будет обсуждаться широкий круг тем, связанных с работой Совета, в том числе - вопросы образования в сфере искусств, а также литературы и книгоиздания, другие актуальные вопросы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250324/laureaty-2006917480.html

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россия, владимир путин, общество