https://ria.ru/20250324/putin-2006962442.html
Путин указал на нехватку сотрудников бригад скорой помощи на Кубани
Путин указал на нехватку сотрудников бригад скорой помощи на Кубани - РИА Новости, 24.03.2025
Путин указал на нехватку сотрудников бригад скорой помощи на Кубани
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обратил внимание на нехватку в регионе сотрудников бригад... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:43:00+03:00
2025-03-24T14:43:00+03:00
2025-03-24T14:43:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обратил внимание на нехватку в регионе сотрудников бригад скорой помощи. Кондратьев доложил президенту, что у региона серьезный результат в решении социальных вопросов. По его данным, в крае 148 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. "Но сотрудников бригад скорой помощи тоже не хватает. На скорую помощь обратите внимание", - сказал Путин. Кроме того, Кондратьев рассказал, что в этом году власти региона планируют построить еще 38 офисов врачей общей практики и ФАПов. "И ремонтировать нужно ФАПы, вовремя надо ремонтировать", - указал президент.
https://ria.ru/20250324/kurort-2006946908.html
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общество, россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, владимир путин
Общество, Россия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин
Путин указал на нехватку сотрудников бригад скорой помощи на Кубани
Путин: в Краснодарском крае не хватает сотрудников бригад скорой помощи