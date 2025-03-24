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Путин указал на нехватку сотрудников бригад скорой помощи на Кубани - РИА Новости, 24.03.2025
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14:43 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/putin-2006962442.html
Путин указал на нехватку сотрудников бригад скорой помощи на Кубани
Путин указал на нехватку сотрудников бригад скорой помощи на Кубани - РИА Новости, 24.03.2025
Путин указал на нехватку сотрудников бригад скорой помощи на Кубани
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обратил внимание на нехватку в регионе сотрудников бригад... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:43:00+03:00
2025-03-24T14:43:00+03:00
общество
россия
краснодарский край
вениамин кондратьев
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обратил внимание на нехватку в регионе сотрудников бригад скорой помощи. Кондратьев доложил президенту, что у региона серьезный результат в решении социальных вопросов. По его данным, в крае 148 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. "Но сотрудников бригад скорой помощи тоже не хватает. На скорую помощь обратите внимание", - сказал Путин. Кроме того, Кондратьев рассказал, что в этом году власти региона планируют построить еще 38 офисов врачей общей практики и ФАПов. "И ремонтировать нужно ФАПы, вовремя надо ремонтировать", - указал президент.
https://ria.ru/20250324/kurort-2006946908.html
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общество, россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, владимир путин
Общество, Россия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин
Путин указал на нехватку сотрудников бригад скорой помощи на Кубани

Путин: в Краснодарском крае не хватает сотрудников бригад скорой помощи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обратил внимание на нехватку в регионе сотрудников бригад скорой помощи.
Кондратьев доложил президенту, что у региона серьезный результат в решении социальных вопросов. По его данным, в крае 148 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики.
"Но сотрудников бригад скорой помощи тоже не хватает. На скорую помощь обратите внимание", - сказал Путин.
Кроме того, Кондратьев рассказал, что в этом году власти региона планируют построить еще 38 офисов врачей общей практики и ФАПов.
"И ремонтировать нужно ФАПы, вовремя надо ремонтировать", - указал президент.
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ОбществоРоссияКраснодарский крайВениамин КондратьевВладимир Путин
 
 
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