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Путин поддержит Кондратьева на выборах главы Краснодарского края
Путин поддержит Кондратьева на выборах главы Краснодарского края - РИА Новости, 24.03.2025
Путин поддержит Кондратьева на выборах главы Краснодарского края
Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева баллотироваться на новый срок главы региона в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:10:00+03:00
2025-03-24T14:10:00+03:00
2025-03-24T14:10:00+03:00
политика
владимир путин
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева баллотироваться на новый срок главы региона в сентябре.На встрече с президентом Кондратьев сообщил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на новый пятилетний срок, если глава государства поддержит его намерение. Путин обратил внимание губернатора на вопросы края, которые требуют особого внимания, и попросил его чаще напрямую общаться с гражданами."А так в целом все получается, край развивается. Могу только пожелать вам удачи", - сказал президент.
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политика, владимир путин, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Политика, Владимир Путин, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев
Путин поддержит Кондратьева на выборах главы Краснодарского края
Путин поддержит губернатора Кондратьева на выборах главы Краснодарского края