https://ria.ru/20250324/putin-2006918831.html

Путин проведет встречу с губернатором Кубани

Путин проведет встречу с губернатором Кубани - РИА Новости, 24.03.2025

Путин проведет встречу с губернатором Кубани

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:38:00+03:00

2025-03-24T12:38:00+03:00

2025-03-24T12:42:00+03:00

политика

краснодарский край

россия

владимир путин

вениамин кондратьев

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле, он примет сегодня в середине дня губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, будут и другие встречи, но уже непубличного характера", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250324/putin-2006917960.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, краснодарский край, россия, владимир путин, вениамин кондратьев, дмитрий песков