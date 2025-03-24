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Путин проведет встречу с губернатором Кубани - РИА Новости, 24.03.2025
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12:38 24.03.2025 (обновлено: 12:42 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/putin-2006918831.html
Путин проведет встречу с губернатором Кубани
Путин проведет встречу с губернатором Кубани - РИА Новости, 24.03.2025
Путин проведет встречу с губернатором Кубани
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:38:00+03:00
2025-03-24T12:42:00+03:00
политика
краснодарский край
россия
владимир путин
вениамин кондратьев
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле, он примет сегодня в середине дня губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, будут и другие встречи, но уже непубличного характера", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250324/putin-2006917960.html
краснодарский край
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политика, краснодарский край, россия, владимир путин, вениамин кондратьев, дмитрий песков
Политика, Краснодарский край, Россия, Владимир Путин, Вениамин Кондратьев, Дмитрий Песков
Путин проведет встречу с губернатором Кубани

Песков: Путин примет в Кремле губернатора Краснодарского края Кондратьева

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле, он примет сегодня в середине дня губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, будут и другие встречи, но уже непубличного характера", - сказал Песков журналистам.
Президент Росии Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина
Вчера, 12:36
 
ПолитикаКраснодарский крайРоссияВладимир ПутинВениамин КондратьевДмитрий Песков
 
 
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