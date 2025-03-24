https://ria.ru/20250324/putin-2006918831.html
Путин проведет встречу с губернатором Кубани
Путин проведет встречу с губернатором Кубани - РИА Новости, 24.03.2025
Путин проведет встречу с губернатором Кубани
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:38:00+03:00
2025-03-24T12:38:00+03:00
2025-03-24T12:42:00+03:00
политика
краснодарский край
россия
владимир путин
вениамин кондратьев
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле, он примет сегодня в середине дня губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, будут и другие встречи, но уже непубличного характера", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250324/putin-2006917960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, краснодарский край, россия, владимир путин, вениамин кондратьев, дмитрий песков
Политика, Краснодарский край, Россия, Владимир Путин, Вениамин Кондратьев, Дмитрий Песков
Путин проведет встречу с губернатором Кубани
Песков: Путин примет в Кремле губернатора Краснодарского края Кондратьева