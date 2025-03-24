https://ria.ru/20250324/pushki-2006939802.html

Пушков прокомментировал слова Макрона об угрозе России для Европы

Пушков прокомментировал слова Макрона об угрозе России для Европы - РИА Новости, 24.03.2025

Пушков прокомментировал слова Макрона об угрозе России для Европы

Никто из серьёзных людей во всём мире не верит в демагогию президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе России, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:48:00+03:00

2025-03-24T13:48:00+03:00

2025-03-24T13:48:00+03:00

в мире

франция

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эммануэль макрон

алексей пушков

жак аттали

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Никто из серьёзных людей во всём мире не верит в демагогию президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе России, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Кто может поверить сегодня, что Россия остановится на Украине?" - демагогически вопрошал Макрон в недавнем телеобращении к французам. Сам он уже (видит - ред.) российские войска "у ворот Парижа". К неудовольствию Макрона в эту чушь верят только он сам со (премьером Британии) Стармером, (вероятным следующим канцлером ФРГ) Мерцем и высшими еврочиновниками. Никто в мире из серьезных людей демагогии Макрона не верит. И не только в Пекине, Дели, Бразилиа, Эр-Риаде и на всем Глобальном Юге. Мало кто верит и на Западе", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Сенатор также отметил, что эти размышления Макрона стали предметом насмешек и в самой Франции. По его словам, в соцсетях Макрона изображают "параноиком и умалишённым". "Но Макрон - не умалишенный. Он гипер-циник, увидевший в нагнетании истерии о "русских у ворот Парижа" возможность повысить свой рейтинг в Европе, стать лидером нового военного блока, в который превращают Евросоюз, и претендовать в будущем, когда ему придется покинуть пост президента Франции, на прямое участие в руководстве Европой в новом качестве. Макрон одержим властью - это все, что у него есть, никакого другого содержания этот политик, "придуманный" закулисными кукловодами (по выражению одного из них - Жака Аттали), не обладает. Возможно, он даже рассматривает войну как способ сохранить свою власть во Франции", - констатировал политик.

https://ria.ru/20250306/makron-2003324358.html

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в мире, франция, россия, европа, эммануэль макрон, алексей пушков, жак аттали