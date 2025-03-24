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Пушков прокомментировал слова Макрона об угрозе России для Европы - РИА Новости, 24.03.2025
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13:48 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/pushki-2006939802.html
Пушков прокомментировал слова Макрона об угрозе России для Европы
Пушков прокомментировал слова Макрона об угрозе России для Европы - РИА Новости, 24.03.2025
Пушков прокомментировал слова Макрона об угрозе России для Европы
Никто из серьёзных людей во всём мире не верит в демагогию президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе России, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:48:00+03:00
2025-03-24T13:48:00+03:00
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франция
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Никто из серьёзных людей во всём мире не верит в демагогию президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе России, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Кто может поверить сегодня, что Россия остановится на Украине?" - демагогически вопрошал Макрон в недавнем телеобращении к французам. Сам он уже (видит - ред.) российские войска "у ворот Парижа". К неудовольствию Макрона в эту чушь верят только он сам со (премьером Британии) Стармером, (вероятным следующим канцлером ФРГ) Мерцем и высшими еврочиновниками. Никто в мире из серьезных людей демагогии Макрона не верит. И не только в Пекине, Дели, Бразилиа, Эр-Риаде и на всем Глобальном Юге. Мало кто верит и на Западе", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Сенатор также отметил, что эти размышления Макрона стали предметом насмешек и в самой Франции. По его словам, в соцсетях Макрона изображают "параноиком и умалишённым". "Но Макрон - не умалишенный. Он гипер-циник, увидевший в нагнетании истерии о "русских у ворот Парижа" возможность повысить свой рейтинг в Европе, стать лидером нового военного блока, в который превращают Евросоюз, и претендовать в будущем, когда ему придется покинуть пост президента Франции, на прямое участие в руководстве Европой в новом качестве. Макрон одержим властью - это все, что у него есть, никакого другого содержания этот политик, "придуманный" закулисными кукловодами (по выражению одного из них - Жака Аттали), не обладает. Возможно, он даже рассматривает войну как способ сохранить свою власть во Франции", - констатировал политик.
https://ria.ru/20250306/makron-2003324358.html
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в мире, франция, россия, европа, эммануэль макрон, алексей пушков, жак аттали
В мире, Франция, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Жак Аттали
Пушков прокомментировал слова Макрона об угрозе России для Европы

Сенатор Пушков: никто в мире не верит в демагогию Макрона об угрозе России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Никто из серьёзных людей во всём мире не верит в демагогию президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе России, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
"Кто может поверить сегодня, что Россия остановится на Украине?" - демагогически вопрошал Макрон в недавнем телеобращении к французам. Сам он уже (видит - ред.) российские войска "у ворот Парижа". К неудовольствию Макрона в эту чушь верят только он сам со (премьером Британии) Стармером, (вероятным следующим канцлером ФРГ) Мерцем и высшими еврочиновниками. Никто в мире из серьезных людей демагогии Макрона не верит. И не только в Пекине, Дели, Бразилиа, Эр-Риаде и на всем Глобальном Юге. Мало кто верит и на Западе", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что эти размышления Макрона стали предметом насмешек и в самой Франции. По его словам, в соцсетях Макрона изображают "параноиком и умалишённым".
"Но Макрон - не умалишенный. Он гипер-циник, увидевший в нагнетании истерии о "русских у ворот Парижа" возможность повысить свой рейтинг в Европе, стать лидером нового военного блока, в который превращают Евросоюз, и претендовать в будущем, когда ему придется покинуть пост президента Франции, на прямое участие в руководстве Европой в новом качестве. Макрон одержим властью - это все, что у него есть, никакого другого содержания этот политик, "придуманный" закулисными кукловодами (по выражению одного из них - Жака Аттали), не обладает. Возможно, он даже рассматривает войну как способ сохранить свою власть во Франции", - констатировал политик.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Знай, Путин": французов шокировало заявление Макрона о России
6 марта, 04:04
 
В миреФранцияРоссияЕвропаЭммануэль МакронАлексей ПушковЖак Аттали
 
 
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