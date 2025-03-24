Пушков прокомментировал слова Макрона об угрозе России для Европы
Сенатор Пушков: никто в мире не верит в демагогию Макрона об угрозе России
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Никто из серьёзных людей во всём мире не верит в демагогию президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе России, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
"Кто может поверить сегодня, что Россия остановится на Украине?" - демагогически вопрошал Макрон в недавнем телеобращении к французам. Сам он уже (видит - ред.) российские войска "у ворот Парижа". К неудовольствию Макрона в эту чушь верят только он сам со (премьером Британии) Стармером, (вероятным следующим канцлером ФРГ) Мерцем и высшими еврочиновниками. Никто в мире из серьезных людей демагогии Макрона не верит. И не только в Пекине, Дели, Бразилиа, Эр-Риаде и на всем Глобальном Юге. Мало кто верит и на Западе", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что эти размышления Макрона стали предметом насмешек и в самой Франции. По его словам, в соцсетях Макрона изображают "параноиком и умалишённым".
"Но Макрон - не умалишенный. Он гипер-циник, увидевший в нагнетании истерии о "русских у ворот Парижа" возможность повысить свой рейтинг в Европе, стать лидером нового военного блока, в который превращают Евросоюз, и претендовать в будущем, когда ему придется покинуть пост президента Франции, на прямое участие в руководстве Европой в новом качестве. Макрон одержим властью - это все, что у него есть, никакого другого содержания этот политик, "придуманный" закулисными кукловодами (по выражению одного из них - Жака Аттали), не обладает. Возможно, он даже рассматривает войну как способ сохранить свою власть во Франции", - констатировал политик.