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Продавцов на маркетплейсах планируют верифицировать через "Госуслуги" - РИА Новости, 24.03.2025
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19:39 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/prodavtsy-2007049808.html
Продавцов на маркетплейсах планируют верифицировать через "Госуслуги"
Продавцов на маркетплейсах планируют верифицировать через "Госуслуги" - РИА Новости, 24.03.2025
Продавцов на маркетплейсах планируют верифицировать через "Госуслуги"
Продавцы на маркетплейсах, прошедшие верификацию через "Госуслуги", получат специальную отметку - такие поправки к законопроекту о противодействии... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:39:00+03:00
2025-03-24T19:39:00+03:00
технологии
дмитрий григоренко
госдума рф
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Продавцы на маркетплейсах, прошедшие верификацию через "Госуслуги", получат специальную отметку - такие поправки к законопроекту о противодействии кибермошенничеству Госдума рассмотрит во втором чтении 25 марта, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Маркетплейсы и онлайн-сервисы внедрят систему маркировки проверенных продавцов, чтобы покупатели могли отличать надежных контрагентов от потенциальных мошенников. Соответствующие поправки к законопроекту о противодействии кибермошенничеству рассмотрят во втором чтении 25 марта. Согласно инициативе, маркетплейсы и классифайды будут отмечать профили продавцов, прошедших верификацию через портал госуслуг, специальным визуальным индикатором", - сказали в аппарате. Там объяснили, что это станет инструментом для оценки надежности продавца и значительно снизит риск столкнуться с мошенничеством при онлайн-покупках. Уточняется также, что подтверждение личности через "Госуслуги" будет добровольным. Поправками также фиксируется право онлайн-сервисов применять биометрию в качестве дополнительного инструмента защиты личного кабинета. Использование этой технологии будет добровольным как для бизнеса, так и для граждан, добавили в аппарате. "Каждая мера законопроекта направлена на создание многоуровневой системы, которая даст гражданам инструменты для самозащиты и значительно усложнит реализацию мошеннических схем. Мы сосредоточились на том, чтобы обеспечить максимальную безопасность пользователей, избегая излишней административной нагрузки на бизнес", – прокомментировал Григоренко, его слова приводятся в сообщении. В феврале кабмин одобрил законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе с обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце 2024 года. В него вошли меры, связанные с использованием биометрии для защиты профилей пользователей маркетплейсов, а также запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами и обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.
https://ria.ru/20250312/akort-2004394359.html
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технологии, дмитрий григоренко, госдума рф, общество
Технологии, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ, Общество
Продавцов на маркетплейсах планируют верифицировать через "Госуслуги"

Продавцы, прошедшие верификацию через "Госуслуги", получат специальную отметку

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал Госуслуги
Портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Продавцы на маркетплейсах, прошедшие верификацию через "Госуслуги", получат специальную отметку - такие поправки к законопроекту о противодействии кибермошенничеству Госдума рассмотрит во втором чтении 25 марта, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Маркетплейсы и онлайн-сервисы внедрят систему маркировки проверенных продавцов, чтобы покупатели могли отличать надежных контрагентов от потенциальных мошенников. Соответствующие поправки к законопроекту о противодействии кибермошенничеству рассмотрят во втором чтении 25 марта. Согласно инициативе, маркетплейсы и классифайды будут отмечать профили продавцов, прошедших верификацию через портал госуслуг, специальным визуальным индикатором", - сказали в аппарате.
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Там объяснили, что это станет инструментом для оценки надежности продавца и значительно снизит риск столкнуться с мошенничеством при онлайн-покупках.
Уточняется также, что подтверждение личности через "Госуслуги" будет добровольным. Поправками также фиксируется право онлайн-сервисов применять биометрию в качестве дополнительного инструмента защиты личного кабинета. Использование этой технологии будет добровольным как для бизнеса, так и для граждан, добавили в аппарате.
"Каждая мера законопроекта направлена на создание многоуровневой системы, которая даст гражданам инструменты для самозащиты и значительно усложнит реализацию мошеннических схем. Мы сосредоточились на том, чтобы обеспечить максимальную безопасность пользователей, избегая излишней административной нагрузки на бизнес", – прокомментировал Григоренко, его слова приводятся в сообщении.
В феврале кабмин одобрил законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе с обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце 2024 года. В него вошли меры, связанные с использованием биометрии для защиты профилей пользователей маркетплейсов, а также запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами и обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.
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