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В Приморье нашли тело ветерана СВО с травмами головы - РИА Новости, 24.03.2025
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11:55 24.03.2025 (обновлено: 12:23 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/primore-2006907716.html
В Приморье нашли тело ветерана СВО с травмами головы
В Приморье нашли тело ветерана СВО с травмами головы - РИА Новости, 24.03.2025
В Приморье нашли тело ветерана СВО с травмами головы
В селе Хороль Приморского края нашли тело местного жителя с травмами головы, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:55:00+03:00
2025-03-24T12:23:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар — РИА Новости. В селе Хороль Приморского края нашли тело местного жителя с травмами головы, сообщил региональный главк Следственного комитета. "Под мостом в районе улицы Некрасова в селе Хороль обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде повреждений головы", — говорится в релизе.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сейчас устанавливают причастного к преступлению. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего. По сведениям источника РИА Новости в правоохранительных органах, погибший был ветераном СВО.
https://ria.ru/20250317/delo--2005512472.html
https://ria.ru/20240902/veteran_svo-1969873994.html
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происшествия
Происшествия
В Приморье нашли тело ветерана СВО с травмами головы

В Приморье под мостом нашли тело ветерана СВО с травмами головы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар — РИА Новости. В селе Хороль Приморского края нашли тело местного жителя с травмами головы, сообщил региональный главк Следственного комитета.
"Под мостом в районе улицы Некрасова в селе Хороль обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде повреждений головы", — говорится в релизе.
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17 марта, 15:18
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Сейчас устанавливают причастного к преступлению. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.
По сведениям источника РИА Новости в правоохранительных органах, погибший был ветераном СВО.
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