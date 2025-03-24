https://ria.ru/20250324/primore-2006907716.html

В Приморье нашли тело ветерана СВО с травмами головы

В Приморье нашли тело ветерана СВО с травмами головы - РИА Новости, 24.03.2025

В Приморье нашли тело ветерана СВО с травмами головы

В селе Хороль Приморского края нашли тело местного жителя с травмами головы, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:55:00+03:00

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происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар — РИА Новости. В селе Хороль Приморского края нашли тело местного жителя с травмами головы, сообщил региональный главк Следственного комитета. "Под мостом в районе улицы Некрасова в селе Хороль обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде повреждений головы", — говорится в релизе.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сейчас устанавливают причастного к преступлению. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего. По сведениям источника РИА Новости в правоохранительных органах, погибший был ветераном СВО.

https://ria.ru/20250317/delo--2005512472.html

https://ria.ru/20240902/veteran_svo-1969873994.html

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2025

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происшествия