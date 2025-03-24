https://ria.ru/20250324/primore-2006907716.html
В Приморье нашли тело ветерана СВО с травмами головы
В Приморье нашли тело ветерана СВО с травмами головы - РИА Новости, 24.03.2025
В Приморье нашли тело ветерана СВО с травмами головы
В селе Хороль Приморского края нашли тело местного жителя с травмами головы, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:55:00+03:00
2025-03-24T11:55:00+03:00
2025-03-24T12:23:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 мар — РИА Новости. В селе Хороль Приморского края нашли тело местного жителя с травмами головы, сообщил региональный главк Следственного комитета. "Под мостом в районе улицы Некрасова в селе Хороль обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде повреждений головы", — говорится в релизе.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сейчас устанавливают причастного к преступлению. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего. По сведениям источника РИА Новости в правоохранительных органах, погибший был ветераном СВО.
https://ria.ru/20250317/delo--2005512472.html
https://ria.ru/20240902/veteran_svo-1969873994.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_545:0:3042:1873_1920x0_80_0_0_0b951f31be29f1d484283c2efcfa4b80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В Приморье нашли тело ветерана СВО с травмами головы
В Приморье под мостом нашли тело ветерана СВО с травмами головы