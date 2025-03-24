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В Красноярске вынесли приговор главе фирмы за хищение 46 миллионов рублей - РИА Новости, 24.03.2025
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12:22 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/prigovor-2006914764.html
В Красноярске вынесли приговор главе фирмы за хищение 46 миллионов рублей
В Красноярске вынесли приговор главе фирмы за хищение 46 миллионов рублей - РИА Новости, 24.03.2025
В Красноярске вынесли приговор главе фирмы за хищение 46 миллионов рублей
Суд в Красноярске приговорил директора фирмы ООО "Байкал-Фарма" к 13 годам за хищение более 46 миллионов рублей у 37 человек, женщина признана виновной в 36... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:22:00+03:00
2025-03-24T12:22:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 24 мар – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил директора фирмы ООО "Байкал-Фарма" к 13 годам за хищение более 46 миллионов рублей у 37 человек, женщина признана виновной в 36 эпизодах мошенничества, сообщает краевая прокуратура. По данным ведомства, на протяжении шести лет обвиняемая систематически обманывала жителей Красноярского края, предлагая им помощь в приобретении недвижимости, автомобилей, оформлении кредитов и снижении процентных ставок. Для реализации своих преступных схем она действовала как через подконтрольные ей компании – "Байкал-Фарма", "Сибфининвест", "БДС-ГРУПП", так и как частное лицо. Среди пострадавших оказалась глава известного клуба правильного питания в регионе. Ей женщина предложила на торгах приобрести квартиру, арестованные автомобили, продать подороже имущество, а вырученную сумму поделить. Обвиняемая, уточняют в прокуратуре, использовала подставных лиц для регистрации юридических компаний, руководителями которых были её друзья и родственники. Так, например, в 2018 году она обратилась к одной знакомой и предложила оформить на её имя юрлицо, пообещав взять на себя все полномочия и обязательства. Так знакомая стала неформальным руководителем ООО "Сибфининвест", от лица которого виновная продолжала обманывать людей, обещая помочь в получении кредитов. "В числе пострадавших оказались 37 человек. Сумма причинённого ущерба превысила 46 миллионов рублей… Суд признал женщину виновной в 36 эпизодах мошенничества (ч.2, 3, 4 ст. 159 УК РФ) и с учётом позиции прокурора приговорил к 13 годам колонии общего режима", - говорится в сообщении. Фигурантка дела отрицает свою вину.
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происшествия, красноярск, красноярский край, россия
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия
В Красноярске вынесли приговор главе фирмы за хищение 46 миллионов рублей

В Красноярске главе фирмы дали 13 лет колонии за хищение 46 млн руб у 37 человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини правосудия Фемиды
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 24 мар – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил директора фирмы ООО "Байкал-Фарма" к 13 годам за хищение более 46 миллионов рублей у 37 человек, женщина признана виновной в 36 эпизодах мошенничества, сообщает краевая прокуратура.
По данным ведомства, на протяжении шести лет обвиняемая систематически обманывала жителей Красноярского края, предлагая им помощь в приобретении недвижимости, автомобилей, оформлении кредитов и снижении процентных ставок. Для реализации своих преступных схем она действовала как через подконтрольные ей компании – "Байкал-Фарма", "Сибфининвест", "БДС-ГРУПП", так и как частное лицо. Среди пострадавших оказалась глава известного клуба правильного питания в регионе. Ей женщина предложила на торгах приобрести квартиру, арестованные автомобили, продать подороже имущество, а вырученную сумму поделить.
Обвиняемая, уточняют в прокуратуре, использовала подставных лиц для регистрации юридических компаний, руководителями которых были её друзья и родственники. Так, например, в 2018 году она обратилась к одной знакомой и предложила оформить на её имя юрлицо, пообещав взять на себя все полномочия и обязательства. Так знакомая стала неформальным руководителем ООО "Сибфининвест", от лица которого виновная продолжала обманывать людей, обещая помочь в получении кредитов.
«
"В числе пострадавших оказались 37 человек. Сумма причинённого ущерба превысила 46 миллионов рублей… Суд признал женщину виновной в 36 эпизодах мошенничества (ч.2, 3, 4 ст. 159 УК РФ) и с учётом позиции прокурора приговорил к 13 годам колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Фигурантка дела отрицает свою вину.
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