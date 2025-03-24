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Президент Словакии призвал почтить память погибших солдат Красной армии
Президент Словакии призвал почтить память погибших солдат Красной армии - РИА Новости, 24.03.2025
Президент Словакии призвал почтить память погибших солдат Красной армии
Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал граждан республики достойно отметить 80-летие окончания Второй мировой войны и почтить память погибших солдат... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:57:00+03:00
2025-03-24T17:57:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 24 мар - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал граждан республики достойно отметить 80-летие окончания Второй мировой войны и почтить память погибших солдат Красной армии. "Хочу попросить всех граждан Словакии, чтобы мы окончание Второй мировой войны почтили достойно и благоговейно, как подобает", - сказал Пеллегрини журналистам в ходе посещения словацкого города Зволен. Он напомнил, что в Словакии установлены мемориалы в честь тех солдат, которые отдали свои жизни за освобождение и свободу республики в ходе Второй мировой войны. "Мы не позволим искажать историю, давайте вести себя порядочно ко всем жертвам, всем армиям, всем солдатам, которые погибли на нашей земле, и солдатам Красной армии, и выразим благодарность за нашу свободу", - сказал президент республики. Он выразил надежду, что 80-летие окончания Второй мировой войны, которое будет отмечаться в мае, совпадет с завершением конфликта на Украине.
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в мире, словакия, украина, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Украина, Петер Пеллегрини
Президент Словакии призвал почтить память погибших солдат Красной армии
Пеллегрини призвал граждан Словакии почтить память погибших солдат Красной армии