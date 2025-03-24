https://ria.ru/20250324/premiya-2007065948.html

Актеры Мадянов и Добровольская получили премию "Ника" посмертно

Актеры Мадянов и Добровольская получили премию "Ника" посмертно - РИА Новости, 24.03.2025

Актеры Мадянов и Добровольская получили премию "Ника" посмертно

Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T21:54:00+03:00

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2025-03-24T21:56:00+03:00

роман мадянов

евгения добровольская (актриса)

ника

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно. Торжественная церемония вручения кинематографической премии "Ника" проходит в понедельник в московском театре "Маска". "Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра - 25 числа - будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна "Ника"", - сказал сын Мадянова - Роман Мадянов, получая приз за отца.После вручения призов в номинация за роли второго плана ведущие церемонии предложили почтить память ушедших в 2024-2025 годах кинематографистов. Видеоряд начался речью Добровольской из архива премии и завершился словами благодарности Мадянова.Мадянов ушел из жизни 25 сентября прошлого года в возрасте 62 лет. Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.

https://ria.ru/20241206/madyanov-1987644534.html

https://ria.ru/20250114/habenskij-1993669496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роман мадянов, евгения добровольская (актриса), ника