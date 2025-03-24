https://ria.ru/20250324/premiya-2007065948.html
Актеры Мадянов и Добровольская получили премию "Ника" посмертно
Актеры Мадянов и Добровольская получили премию "Ника" посмертно - РИА Новости, 24.03.2025
Актеры Мадянов и Добровольская получили премию "Ника" посмертно
Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T21:54:00+03:00
2025-03-24T21:54:00+03:00
2025-03-24T21:56:00+03:00
роман мадянов
евгения добровольская (актриса)
ника
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974632482_0:26:2784:1592_1920x0_80_0_0_f48db80b08b27ed4607f0fda28a36670.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно. Торжественная церемония вручения кинематографической премии "Ника" проходит в понедельник в московском театре "Маска". "Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра - 25 числа - будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна "Ника"", - сказал сын Мадянова - Роман Мадянов, получая приз за отца.После вручения призов в номинация за роли второго плана ведущие церемонии предложили почтить память ушедших в 2024-2025 годах кинематографистов. Видеоряд начался речью Добровольской из архива премии и завершился словами благодарности Мадянова.Мадянов ушел из жизни 25 сентября прошлого года в возрасте 62 лет. Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
https://ria.ru/20241206/madyanov-1987644534.html
https://ria.ru/20250114/habenskij-1993669496.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974632482_80:0:2544:1848_1920x0_80_0_0_6d91e372ab99df731045479c59680bda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман мадянов, евгения добровольская (актриса), ника
Роман Мадянов, Евгения Добровольская (актриса), НИКА
Актеры Мадянов и Добровольская получили премию "Ника" посмертно
Мадянов и Добровольская получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно.
Торжественная церемония вручения кинематографической премии "Ника
" проходит в понедельник в московском театре "Маска".
"Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра - 25 числа - будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна "Ника"", - сказал сын Мадянова - Роман Мадянов, получая приз за отца.
После вручения призов в номинация за роли второго плана ведущие церемонии предложили почтить память ушедших в 2024-2025 годах кинематографистов. Видеоряд начался речью Добровольской
из архива премии и завершился словами благодарности Мадянова.
Мадянов ушел из жизни 25 сентября прошлого года в возрасте 62 лет.
Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.