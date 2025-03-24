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Премьер Канады рассказал об условии для разговора с Трампом
Премьер Канады рассказал об условии для разговора с Трампом - РИА Новости, 24.03.2025
Премьер Канады рассказал об условии для разговора с Трампом
Премьер-министр Канады Марк Карни в понедельник заявил, что готов к своему первому телефонному разговору с президентом США Дональдом Трампом с момента своего... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:18:00+03:00
2025-03-24T20:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни в понедельник заявил, что готов к своему первому телефонному разговору с президентом США Дональдом Трампом с момента своего вступления в должность, однако только на условии, что американский лидер будет уважать суверенитет Оттавы. "Я готов к звонку, но, знаете ли, мы будем говорить на наших условиях - и о всеобъемлющем соглашении, как суверенная страна, а не как то, что он (Трамп - ред.) считает", - заявил Карни журналистам. В свете того, что досрочные выборы в Канаде были назначены на 28 апреля, Карни выразил предположение, что Трамп ожидает их результатов и только после этого будет готов обстоятельно решить торговые споры между странами. Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США. В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что Вашингтон устал обеспечивать безопасность Канады, которая почти ничего не платит за оборону, но в случае присоединения Вашингтон бы взял на себя заботу о ее безопасности. Тогда же Трамп назвал Канаду худшим партнёром для переговоров с Соединёнными Штатами, но выразил уверенность, что "ей суждено" стать 51-м штатом.
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в мире, канада, сша, дональд трамп, марк карни
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Марк Карни
Премьер Канады рассказал об условии для разговора с Трампом
Карни: готов к разговору с Трампом, если он будет уважать суверенитет