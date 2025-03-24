Рейтинг@Mail.ru
Премьер Канады рассказал об условии для разговора с Трампом - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/premer-2007055656.html
Премьер Канады рассказал об условии для разговора с Трампом
Премьер Канады рассказал об условии для разговора с Трампом - РИА Новости, 24.03.2025
Премьер Канады рассказал об условии для разговора с Трампом
Премьер-министр Канады Марк Карни в понедельник заявил, что готов к своему первому телефонному разговору с президентом США Дональдом Трампом с момента своего... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:18:00+03:00
2025-03-24T20:18:00+03:00
в мире
канада
сша
дональд трамп
марк карни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003894304_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_62086457b511c6a429aaf541262abfef.jpg
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни в понедельник заявил, что готов к своему первому телефонному разговору с президентом США Дональдом Трампом с момента своего вступления в должность, однако только на условии, что американский лидер будет уважать суверенитет Оттавы. "Я готов к звонку, но, знаете ли, мы будем говорить на наших условиях - и о всеобъемлющем соглашении, как суверенная страна, а не как то, что он (Трамп - ред.) считает", - заявил Карни журналистам. В свете того, что досрочные выборы в Канаде были назначены на 28 апреля, Карни выразил предположение, что Трамп ожидает их результатов и только после этого будет готов обстоятельно решить торговые споры между странами. Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США. В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что Вашингтон устал обеспечивать безопасность Канады, которая почти ничего не платит за оборону, но в случае присоединения Вашингтон бы взял на себя заботу о ее безопасности. Тогда же Трамп назвал Канаду худшим партнёром для переговоров с Соединёнными Штатами, но выразил уверенность, что "ей суждено" стать 51-м штатом.
https://ria.ru/20250106/tramp-1992691049.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003894304_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_005ad641d0f4a449c054e6936223274a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, дональд трамп, марк карни
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Марк Карни
Премьер Канады рассказал об условии для разговора с Трампом

Карни: готов к разговору с Трампом, если он будет уважать суверенитет

© AP Photo / Chris J RatcliffeМарк Карни
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Chris J Ratcliffe
Марк Карни. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни в понедельник заявил, что готов к своему первому телефонному разговору с президентом США Дональдом Трампом с момента своего вступления в должность, однако только на условии, что американский лидер будет уважать суверенитет Оттавы.
"Я готов к звонку, но, знаете ли, мы будем говорить на наших условиях - и о всеобъемлющем соглашении, как суверенная страна, а не как то, что он (Трамп - ред.) считает", - заявил Карни журналистам.
В свете того, что досрочные выборы в Канаде были назначены на 28 апреля, Карни выразил предположение, что Трамп ожидает их результатов и только после этого будет готов обстоятельно решить торговые споры между странами.
Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США. В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что Вашингтон устал обеспечивать безопасность Канады, которая почти ничего не платит за оборону, но в случае присоединения Вашингтон бы взял на себя заботу о ее безопасности. Тогда же Трамп назвал Канаду худшим партнёром для переговоров с Соединёнными Штатами, но выразил уверенность, что "ей суждено" стать 51-м штатом.
Канада - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США
6 января, 21:12
 
В миреКанадаСШАДональд ТрампМарк Карни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала