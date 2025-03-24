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Премьер Гренландии призвал мир отреагировать на притязания Трампа - РИА Новости, 24.03.2025
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12:55 24.03.2025 (обновлено: 14:48 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/premer-2006923116.html
Премьер Гренландии призвал мир отреагировать на притязания Трампа
Премьер Гренландии призвал мир отреагировать на притязания Трампа - РИА Новости, 24.03.2025
Премьер Гренландии призвал мир отреагировать на притязания Трампа
Премьер Гренландии Муте Эгеде призвал международное сообщество отреагировать на "очень агрессивное давление" со стороны США на остров, обвинив союзников в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:55:00+03:00
2025-03-24T14:48:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
парламентские выборы в гренландии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер Гренландии Муте Эгеде призвал международное сообщество отреагировать на "очень агрессивное давление" со стороны США на остров, обвинив союзников в нерешительности в поддержке острова. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. "Очень агрессивное американское давление на гренландское общество сейчас настолько серьёзно, что его уровень уже не может быть выше... Дипломатические попытки наладить диалог напрасны. Сейчас международное сообщество должно отреагировать", - заявил Эгеде в интервью гренландской газете Sermitsiaq. Политик также отметил, что союзники Гренландии слишком нерешительны в демонстрации своей поддержки острова, однако Гренландия нуждается в том, чтобы они "ясно и чётко" оказали ей свою поддержку и покровительство. "Западные союзники держались вместе и помогали друг другу в огне и в воде, но сейчас всё перевернулось с ног на голову с нынешним президентом в США. Но тот факт, что наши другие союзники в международном сообществе предпочитают спрятаться в маленький угол и скорее шёпотом говорить, что они нас поддерживают, не имеет никакого эффекта, и если они не выскажутся во весь голос о том, как США относятся к Гренландии, ситуация будет обостряться с каждым днём, а американская агрессия будет усиливаться", - добавил Эгеде. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250320/grenlandiya-2006235254.html
https://ria.ru/20250305/grenlandiya-2003218425.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, парламентские выборы в гренландии
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Парламентские выборы в Гренландии
Премьер Гренландии призвал мир отреагировать на притязания Трампа

Премьер Гренландии Эгеде призвал отреагировать на давление США на остров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПремьер-министр Гренландии Муте Эгеде
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер Гренландии Муте Эгеде призвал международное сообщество отреагировать на "очень агрессивное давление" со стороны США на остров, обвинив союзников в нерешительности в поддержке острова.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
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"Очень агрессивное американское давление на гренландское общество сейчас настолько серьёзно, что его уровень уже не может быть выше... Дипломатические попытки наладить диалог напрасны. Сейчас международное сообщество должно отреагировать", - заявил Эгеде в интервью гренландской газете Sermitsiaq.
Политик также отметил, что союзники Гренландии слишком нерешительны в демонстрации своей поддержки острова, однако Гренландия нуждается в том, чтобы они "ясно и чётко" оказали ей свою поддержку и покровительство.
"Западные союзники держались вместе и помогали друг другу в огне и в воде, но сейчас всё перевернулось с ног на голову с нынешним президентом в США. Но тот факт, что наши другие союзники в международном сообществе предпочитают спрятаться в маленький угол и скорее шёпотом говорить, что они нас поддерживают, не имеет никакого эффекта, и если они не выскажутся во весь голос о том, как США относятся к Гренландии, ситуация будет обостряться с каждым днём, а американская агрессия будет усиливаться", - добавил Эгеде.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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