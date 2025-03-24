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Спасатели начали разбирать конструкции, сгоревшие при пожаре в Москве

Спасатели начали разбирать конструкции, сгоревшие при пожаре в Москве - РИА Новости, 24.03.2025

Спасатели начали разбирать конструкции, сгоревшие при пожаре в Москве

Спасатели приступили к разборке конструкций, сгоревших при пожаре в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:16:00+03:00

2025-03-24T14:16:00+03:00

2025-03-24T15:34:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Спасатели приступили к разборке конструкций, сгоревших при пожаре в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций", — сказал собеседник агентства.Пожар в элитном ЖК "Роза Росса" вспыхнул в понедельник днем. Как уточнили спасатели, загорелась кровля здания. Впоследствии сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 150 квадратных метров. К тушению привлекли более 70 человек личного состава и 21 единицу техники.Информации о пострадавших не поступало.

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2025

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Работа сотрудников МЧС на месте пожара в элитном ЖК в центре Москвы Пожар в здании в центре Москвы локализован, площадь возгорания уточняется, сообщили в МЧС. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте находятся как минимум 12 пожарных машин. 2025-03-24T14:16 true PT0M41S

Крупный пожар в центре Москвы Крупный пожар в центре Москвы 2025-03-24T14:16 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия