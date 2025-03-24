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Спасатели начали разбирать конструкции, сгоревшие при пожаре в Москве
Спасатели начали разбирать конструкции, сгоревшие при пожаре в Москве - РИА Новости, 24.03.2025
Спасатели начали разбирать конструкции, сгоревшие при пожаре в Москве
Спасатели приступили к разборке конструкций, сгоревших при пожаре в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:16:00+03:00
2025-03-24T14:16:00+03:00
2025-03-24T15:34:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Спасатели приступили к разборке конструкций, сгоревших при пожаре в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций", — сказал собеседник агентства.Пожар в элитном ЖК "Роза Росса" вспыхнул в понедельник днем. Как уточнили спасатели, загорелась кровля здания. Впоследствии сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 150 квадратных метров. К тушению привлекли более 70 человек личного состава и 21 единицу техники.Информации о пострадавших не поступало.
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Работа сотрудников МЧС на месте пожара в элитном ЖК в центре Москвы
Пожар в здании в центре Москвы локализован, площадь возгорания уточняется, сообщили в МЧС. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте находятся как минимум 12 пожарных машин.
2025-03-24T14:16
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Крупный пожар в центре Москвы
Крупный пожар в центре Москвы
2025-03-24T14:16
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия
Спасатели начали разбирать конструкции, сгоревшие при пожаре в Москве
Спасатели разбирают конструкции, сгоревшие при пожаре ЖК "Роза Росса" в Москве