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Спасатели начали разбирать конструкции, сгоревшие при пожаре в Москве - РИА Новости, 24.03.2025
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14:16 24.03.2025 (обновлено: 15:34 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006949386.html
Спасатели начали разбирать конструкции, сгоревшие при пожаре в Москве
Спасатели начали разбирать конструкции, сгоревшие при пожаре в Москве - РИА Новости, 24.03.2025
Спасатели начали разбирать конструкции, сгоревшие при пожаре в Москве
Спасатели приступили к разборке конструкций, сгоревших при пожаре в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:16:00+03:00
2025-03-24T15:34:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Спасатели приступили к разборке конструкций, сгоревших при пожаре в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций", — сказал собеседник агентства.Пожар в элитном ЖК "Роза Росса" вспыхнул в понедельник днем. Как уточнили спасатели, загорелась кровля здания. Впоследствии сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 150 квадратных метров. К тушению привлекли более 70 человек личного состава и 21 единицу техники.Информации о пострадавших не поступало.
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Работа сотрудников МЧС на месте пожара в элитном ЖК в центре Москвы
Пожар в здании в центре Москвы локализован, площадь возгорания уточняется, сообщили в МЧС. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте находятся как минимум 12 пожарных машин.
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Крупный пожар в центре Москвы
Крупный пожар в центре Москвы
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия
Спасатели начали разбирать конструкции, сгоревшие при пожаре в Москве

Спасатели разбирают конструкции, сгоревшие при пожаре ЖК "Роза Росса" в Москве

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Спасатели приступили к разборке конструкций, сгоревших при пожаре в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций", — сказал собеседник агентства.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожар в комплексе "Роза Росса" в Москве
Пожар в комплексе Роза Росса в Москве
Пожар в комплексе "Роза Росса" в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 3
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Сотрудники пожарной службы на месте тушения пожара в ЖК "Роза Росса" в Москве

Пожар в комплексе Роза Росса в Москве

Сотрудники пожарной службы на месте тушения пожара в ЖК "Роза Росса" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 3
© РИА НовостиПожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы
Пожар в ЖК Роза Росса в центре Москвы
Пожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы
© РИА Новости
3 из 3
Пожар в комплексе "Роза Росса" в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Сотрудники пожарной службы на месте тушения пожара в ЖК "Роза Росса" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 3
Пожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы
© РИА Новости
3 из 3
Пожар в элитном ЖК "Роза Росса" вспыхнул в понедельник днем. Как уточнили спасатели, загорелась кровля здания. Впоследствии сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 150 квадратных метров. К тушению привлекли более 70 человек личного состава и 21 единицу техники.
Информации о пострадавших не поступало.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваРоссия
 
 
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