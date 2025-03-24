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Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону

Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.03.2025

Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону

Прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре и жилом доме в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T09:11:00+03:00

2025-03-24T09:11:00+03:00

2025-03-24T09:11:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре и жилом доме в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской области. Ранее МЧС сообщило, что ТЦ загорелся в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах". Позднее добавлялось, что огонь с него перекинулся на кровлю стоящей рядом пятиэтажки. Открытое горение удалось ликвидировать на общей площади в 1,1 тысячу квадратных метров. По данным МЧС, возгорание в торговом центре, по предварительной оценке специалистов, произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой ведомство даст оценку действиям уполномоченных органов", - сказал представитель ведомства.

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону Огонь с горящего в Ростове-на-Дону ТЦ распространился на кровлю стоящей рядом пятиэтажки, жителей эвакуируют, сообщает МЧС. 2025-03-24T09:11 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео