https://ria.ru/20250324/pozhar-2006858710.html
Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону, предварительно, произошел из-за замыкания
Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону, предварительно, произошел из-за замыкания - РИА Новости, 24.03.2025
Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону, предварительно, произошел из-за замыкания
Возгорание в торговом центре в Ростовое-на-Дону, по предварительной оценке, произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T07:36:00+03:00
2025-03-24T07:36:00+03:00
2025-03-24T07:47:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006856525_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_d74eeca9eca83bb4f7f906b38b5bd1f3.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Возгорание в торговом центре в Ростовое-на-Дону, по предварительной оценке, произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее ведомством сообщалось, что ТЦ загорелся в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах". Позднее добавлялось, что огонь перекинулся с ТЦ на кровлю стоящей рядом пятиэтажки, спасатели начали эвакуацию."На месте работают дознаватели МЧС России. По предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250324/novgorod-2006850652.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006856525_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1ba6d144fabbd82e1b6a91e41d6ddbd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону, предварительно, произошел из-за замыкания
Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону мог произойти из-за замыкания в вывеске