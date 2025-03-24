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Пожар на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали - РИА Новости, 24.03.2025
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07:33 24.03.2025 (обновлено: 07:34 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006858588.html
Пожар на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали
Пожар на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали - РИА Новости, 24.03.2025
Пожар на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали
Пожар на кровле торгового центра в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, на кровле дома локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T07:33:00+03:00
2025-03-24T07:34:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар на кровле торгового центра в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, на кровле дома локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что открытое горение было ликвидировано, площадь пожара составляла 300 квадратных метров."Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на кровле дома. Пожар на кровле торгового центра полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали

Пожар на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали

© МЧС РФПожар в ТЦ в Ростове-на-Дону
Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© МЧС РФ
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар на кровле торгового центра в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, на кровле дома локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало, что открытое горение было ликвидировано, площадь пожара составляла 300 квадратных метров.
"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на кровле дома. Пожар на кровле торгового центра полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Ликвидация пожара на Центральном рынке в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Великом Новгороде потушили пожар на центральном рынке
Вчера, 05:22
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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