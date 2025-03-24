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Пожар на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали
Пожар на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали - РИА Новости, 24.03.2025
Пожар на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали
Пожар на кровле торгового центра в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, на кровле дома локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T07:33:00+03:00
2025-03-24T07:33:00+03:00
2025-03-24T07:34:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар на кровле торгового центра в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, на кровле дома локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что открытое горение было ликвидировано, площадь пожара составляла 300 квадратных метров."Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на кровле дома. Пожар на кровле торгового центра полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали
Пожар на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали