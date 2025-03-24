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Пожар на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали

Пожар на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали - РИА Новости, 24.03.2025

Пожар на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали

Пожар на кровле торгового центра в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, на кровле дома локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T07:33:00+03:00

2025-03-24T07:33:00+03:00

2025-03-24T07:34:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар на кровле торгового центра в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, на кровле дома локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что открытое горение было ликвидировано, площадь пожара составляла 300 квадратных метров."Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на кровле дома. Пожар на кровле торгового центра полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250324/novgorod-2006850652.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)