https://ria.ru/20250324/pozhar-2006858464.html
Пожар на кровле пятиэтажки в Ростове-на-Дону локализовали
Пожар на кровле пятиэтажки в Ростове-на-Дону локализовали - РИА Новости, 24.03.2025
Пожар на кровле пятиэтажки в Ростове-на-Дону локализовали
Пожар на кровле пятиэтажного дома рядом с ТЦ ы Ростове-на-Дону локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T07:30:00+03:00
2025-03-24T07:30:00+03:00
2025-03-24T07:55:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006856190_0:1:1255:707_1920x0_80_0_0_cc3fc12e7b878d679f048a334a120ca3.png
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар на кровле пятиэтажного дома рядом с ТЦ ы Ростове-на-Дону локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ."Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на кровле дома", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250324/novgorod-2006850652.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006856190_157:0:1100:707_1920x0_80_0_0_3cbe154b740fac0da9b224ba03e9ccf6.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар на кровле пятиэтажки в Ростове-на-Дону локализовали
Пожар на кровле стоящего рядом с горящим ТЦ дома в Ростове-на-Дону локализовали