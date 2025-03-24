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Открытое горение на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали

Открытое горение на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали - РИА Новости, 24.03.2025

Открытое горение на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали

Открытое горение на кровле торгового центра в Ростове-на-Дону ликвидировано, по уточненной информации, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщила РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T07:08:00+03:00

2025-03-24T07:08:00+03:00

2025-03-24T07:10:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Открытое горение на кровле торгового центра в Ростове-на-Дону ликвидировано, по уточненной информации, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее ведомством сообщалось, что ТЦ загорелся в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах". Позднее добавлялось, что огонь перекинулся с ТЦ на кровлю стоящей рядом пятиэтажки, спасатели начали эвакуацию."На кровле торгового центра ликвидировано открытое горение. По уточненной информации, площадь пожара составила 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что кровля соседнего здания горит на площади 800 квадратных метров, из дома эвакуированы 15 человек.Увеличена группировка сил и средств, к тушению привлечены порядка 100 человек и 29 единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20250324/novgorod-2006850652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия