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Открытое горение на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали
Открытое горение на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали - РИА Новости, 24.03.2025
Открытое горение на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали
Открытое горение на кровле торгового центра в Ростове-на-Дону ликвидировано, по уточненной информации, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщила РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T07:08:00+03:00
2025-03-24T07:08:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Открытое горение на кровле торгового центра в Ростове-на-Дону ликвидировано, по уточненной информации, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее ведомством сообщалось, что ТЦ загорелся в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах". Позднее добавлялось, что огонь перекинулся с ТЦ на кровлю стоящей рядом пятиэтажки, спасатели начали эвакуацию."На кровле торгового центра ликвидировано открытое горение. По уточненной информации, площадь пожара составила 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что кровля соседнего здания горит на площади 800 квадратных метров, из дома эвакуированы 15 человек.Увеличена группировка сил и средств, к тушению привлечены порядка 100 человек и 29 единиц техники МЧС России.
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РИА Новости
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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Открытое горение на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали
Горение на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировали на площади 300 квадратов