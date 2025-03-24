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В Ростове-на-Дону огонь с горящего ТЦ перекинулся на жилую пятиэтажку

В Ростове-на-Дону огонь с горящего ТЦ перекинулся на жилую пятиэтажку - РИА Новости, 24.03.2025

В Ростове-на-Дону огонь с горящего ТЦ перекинулся на жилую пятиэтажку

В Ростове-на-Дону огонь перекинулся с горящего ТЦ на кровлю рядом стоящей пятиэтажки, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T06:47:00+03:00

2025-03-24T06:47:00+03:00

2025-03-24T09:22:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Ростове-на-Дону огонь перекинулся с горящего ТЦ на кровлю рядом стоящей пятиэтажки, сообщила пресс-служба МЧС."Огонь распространился на кровлю рядом стоящего пятиэтажного дома, проводится эвакуация жителей. К месту пожара направлены специалисты лаборатории для проведения проб на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе", — говорится в публикации.Площадь пожара составила 800 квадратных метров, его уже удалось локализовать. Открытое горение также ликвидировали. Из дома эвакуировали 15 человек.К тушению привлечены порядка 100 спасателей и 29 единиц техники.Ранее утром от МЧС поступила информация о пожаре в торговом центре "Галерея Астор". Его уже полностью потушили. По предварительной информации, причиной инцидента стало короткое замыкание в вывеске на фасаде.

https://ria.ru/20250324/novgorod-2006850652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия