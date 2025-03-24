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В ТЦ в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар

В ТЦ в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар - РИА Новости, 24.03.2025

В ТЦ в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар

Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 квадратных метрах, существует угроза распространения пожара на рядом стоящее пятиэтажное здание, сообщила... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T06:23:00+03:00

2025-03-24T06:23:00+03:00

2025-03-24T06:53:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 квадратных метрах, существует угроза распространения пожара на рядом стоящее пятиэтажное здание, сообщила пресс-служба МЧС РФ."В Ростове-на-Дону ликвидируют пожар в торговом центре. Возгорание произошло в здании торгового центра по адресу: Ростов-на-Дону, улица Будённовский проспект, дом 49/97. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что происходит загорание фасада. Предварительная площадь пожара - 500 квадратных метров. Существует угроза распространения пожара на рядом стоящее пятиэтажное здание", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации пожара привлечены порядка 70 человек и 19 единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20250324/novgorod-2006850652.html

ростов-на-дону

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия