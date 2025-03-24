https://ria.ru/20250324/pozhar-2006854611.html
В ТЦ в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар
В ТЦ в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар - РИА Новости, 24.03.2025
В ТЦ в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар
Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 квадратных метрах, существует угроза распространения пожара на рядом стоящее пятиэтажное здание, сообщила... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T06:23:00+03:00
2025-03-24T06:23:00+03:00
2025-03-24T06:53:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006856525_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_d74eeca9eca83bb4f7f906b38b5bd1f3.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 квадратных метрах, существует угроза распространения пожара на рядом стоящее пятиэтажное здание, сообщила пресс-служба МЧС РФ."В Ростове-на-Дону ликвидируют пожар в торговом центре. Возгорание произошло в здании торгового центра по адресу: Ростов-на-Дону, улица Будённовский проспект, дом 49/97. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что происходит загорание фасада. Предварительная площадь пожара - 500 квадратных метров. Существует угроза распространения пожара на рядом стоящее пятиэтажное здание", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации пожара привлечены порядка 70 человек и 19 единиц техники МЧС России.
https://ria.ru/20250324/novgorod-2006850652.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006856525_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1ba6d144fabbd82e1b6a91e41d6ddbd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В ТЦ в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар
В ТЦ в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на площади 500 квадратных метров