https://ria.ru/20250324/pozhar-2006850796.html

Более 20 сгоревших во Владивостоке авто не подлежат восстановлению

Более 20 сгоревших во Владивостоке авто не подлежат восстановлению - РИА Новости, 24.03.2025

Более 20 сгоревших во Владивостоке авто не подлежат восстановлению

Гаражный кооператив и линия уличного освещения оказались повреждены в результате крупного пожара на автостоянке во Владивостоке, где сгорели 22 машины,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T05:27:00+03:00

2025-03-24T05:27:00+03:00

2025-03-24T08:20:00+03:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Гаражный кооператив и линия уличного освещения оказались повреждены в результате крупного пожара на автостоянке во Владивостоке, где сгорели 22 машины, транспорт восстановлению не подлежит, передает корреспондент РИА Новости с места событий. По данным ГУМЧС РФ по Приморскому краю, рано утром в понедельник на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание автомашин, огнем уничтожены более 20 автомобилей. Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества. Как передает корреспондент с пострадавшей стоянки, сильно оплавилась мягкая кровля гаражей кооператива, на крыше которой размещали автомобили. Одна опора уличного освещения, которая стоит ближе всего к кооперативу, обуглилась, провод между опорами прогорел и повис. Вероятно, его отключили в целях безопасности. Все пострадавшие автомобили, за исключением одной, у которой погорел только бок, не подлежат восстановлению. У них поплавились двигатели, коробки и все агрегаты – остался лишь погоревший металл. Также, как передает корреспондент, в районе очень ветрено, но все равно чувствуется сильный запах гари. На месте правоохранителей и пожарных уже нет. Охранник стоянки сообщил РИА Новости, что начальство запретило ему общаться с журналистами. Охранник с соседней стоянки рассказал агентству, что в момент пожара от черного дыма не было видно даже фар проезжающих по улице машин. По его словам, дыма было очень много, он был очень едкий, "было трудно дышать".

https://ria.ru/20250324/novgorod-2006850652.html

https://ria.ru/20250308/primore-2003783845.html

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Кадры начала пожара на стоянке во Владивостоке, где сгорели более 20 машин Дело об уничтожении имущества возбудили из-за поджога на стоянке во Владивостоке, где сгорели более 20 машин, сообщила прокуратура. Ведомство также опубликовало кадры начала пожара. 2025-03-24T05:27 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток