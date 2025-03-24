https://ria.ru/20250324/pozhar-2006841531.html

В Великом Новгороде вспыхнул пожар в двухэтажном здании на рынке

В Великом Новгороде вспыхнул пожар в двухэтажном здании на рынке - РИА Новости, 24.03.2025

В Великом Новгороде вспыхнул пожар в двухэтажном здании на рынке

Двухэтажное здание на рынке в Великом Новгороде тушат на площади 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T01:51:00+03:00

2025-03-24T01:51:00+03:00

2025-03-24T01:51:00+03:00

происшествия

россия

великий новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996577767_0:103:3046:1816_1920x0_80_0_0_02fb5793c30be121ab21deb5f31e0d91.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Двухэтажное здание на рынке в Великом Новгороде тушат на площади 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на Центральном рынке в Великом Новгороде. Возгорание произошло в двухэтажном торговом здании на центральном рынке по улице Прусская. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Предварительная площадь пожара 800 квадратных метров. Тушение осложняет сильное задымление", - говорится в сообщении. Отмечается, что к ликвидации привлечены порядка 50 человек и 14 единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20250324/pozhar-2006840675.html

россия

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)