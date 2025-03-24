Рейтинг@Mail.ru
В Великом Новгороде вспыхнул пожар в двухэтажном здании на рынке - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:51 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006841531.html
В Великом Новгороде вспыхнул пожар в двухэтажном здании на рынке
В Великом Новгороде вспыхнул пожар в двухэтажном здании на рынке - РИА Новости, 24.03.2025
В Великом Новгороде вспыхнул пожар в двухэтажном здании на рынке
Двухэтажное здание на рынке в Великом Новгороде тушат на площади 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T01:51:00+03:00
2025-03-24T01:51:00+03:00
происшествия
россия
великий новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996577767_0:103:3046:1816_1920x0_80_0_0_02fb5793c30be121ab21deb5f31e0d91.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Двухэтажное здание на рынке в Великом Новгороде тушат на площади 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на Центральном рынке в Великом Новгороде. Возгорание произошло в двухэтажном торговом здании на центральном рынке по улице Прусская. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Предварительная площадь пожара 800 квадратных метров. Тушение осложняет сильное задымление", - говорится в сообщении. Отмечается, что к ликвидации привлечены порядка 50 человек и 14 единиц техники МЧС России.
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006840675.html
россия
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996577767_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_909b75fbc858f509f531d07b4eef6c9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Великий Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Великом Новгороде вспыхнул пожар в двухэтажном здании на рынке

В Великом Новгороде тушат пожар в здании на рынке на площади 800 квадратов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПожарные ликвидируют возгорание
Пожарные ликвидируют возгорание - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пожарные ликвидируют возгорание. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Двухэтажное здание на рынке в Великом Новгороде тушат на площади 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на Центральном рынке в Великом Новгороде. Возгорание произошло в двухэтажном торговом здании на центральном рынке по улице Прусская. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Предварительная площадь пожара 800 квадратных метров. Тушение осложняет сильное задымление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к ликвидации привлечены порядка 50 человек и 14 единиц техники МЧС России.
Пожар на стоянке во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
На стоянке во Владивостоке сгорели более 20 машин
01:31
 
ПроисшествияРоссияВеликий НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала