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В Великом Новгороде вспыхнул пожар в двухэтажном здании на рынке
В Великом Новгороде вспыхнул пожар в двухэтажном здании на рынке - РИА Новости, 24.03.2025
В Великом Новгороде вспыхнул пожар в двухэтажном здании на рынке
Двухэтажное здание на рынке в Великом Новгороде тушат на площади 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T01:51:00+03:00
2025-03-24T01:51:00+03:00
2025-03-24T01:51:00+03:00
происшествия
россия
великий новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Двухэтажное здание на рынке в Великом Новгороде тушат на площади 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на Центральном рынке в Великом Новгороде. Возгорание произошло в двухэтажном торговом здании на центральном рынке по улице Прусская. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Предварительная площадь пожара 800 квадратных метров. Тушение осложняет сильное задымление", - говорится в сообщении. Отмечается, что к ликвидации привлечены порядка 50 человек и 14 единиц техники МЧС России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Великий Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Великом Новгороде вспыхнул пожар в двухэтажном здании на рынке
В Великом Новгороде тушат пожар в здании на рынке на площади 800 квадратов