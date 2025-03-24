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На стоянке во Владивостоке сгорели более 20 машин - РИА Новости, 24.03.2025
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01:31 24.03.2025 (обновлено: 06:17 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006840675.html
На стоянке во Владивостоке сгорели более 20 машин
На стоянке во Владивостоке сгорели более 20 машин - РИА Новости, 24.03.2025
На стоянке во Владивостоке сгорели более 20 машин
На стоянке во Владивостоке сгорели 22 автомобиля, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T01:31:00+03:00
2025-03-24T06:17:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
происшествия
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На стоянке во Владивостоке сгорели 22 автомобиля, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.Уточняется, что возгорание произошло на улице Пихтовая, к месту незамедлительно направились пожарные."Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание автостоянки во Владивостоке... Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливается", — говорится в сообщении.Как рассказал корреспондент РИА Новости, повреждения также получили гаражный кооператив и линия уличного освещения.По предварительной информации, причиной инцидента стал поджог. Возбуждено уголовное дело.
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владивосток
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владивосток, Происшествия, Россия
На стоянке во Владивостоке сгорели более 20 машин

Во Владивостоке на автостоянке сгорели 22 машины

© РИА НовостиПожар на стоянке во Владивостоке
Пожар на стоянке во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости
Пожар на стоянке во Владивостоке
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На стоянке во Владивостоке сгорели 22 автомобиля, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
Уточняется, что возгорание произошло на улице Пихтовая, к месту незамедлительно направились пожарные.
© РИА НовостиПоследствия пожара на стоянке во Владивостоке
Последствия пожара на стоянке во Владивостоке
Последствия пожара на стоянке во Владивостоке
© РИА Новости
1 из 2
© РИА НовостиПоследствия пожара на стоянке во Владивостоке
Последствия пожара на стоянке во Владивостоке
Последствия пожара на стоянке во Владивостоке
© РИА Новости
2 из 2
Последствия пожара на стоянке во Владивостоке
© РИА Новости
1 из 2
Последствия пожара на стоянке во Владивостоке
© РИА Новости
2 из 2
«
"Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание автостоянки во Владивостоке... Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливается", — говорится в сообщении.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, повреждения также получили гаражный кооператив и линия уличного освещения.
По предварительной информации, причиной инцидента стал поджог. Возбуждено уголовное дело.
Последствия пожара в жилом доме во Владивостоке. 1 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Во Владивостоке потушили пожар в двухэтажном жилом доме
1 марта, 10:39
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокПроисшествияРоссия
 
 
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