https://ria.ru/20250324/pozhar-2006840675.html

На стоянке во Владивостоке сгорели более 20 машин

На стоянке во Владивостоке сгорели более 20 машин - РИА Новости, 24.03.2025

На стоянке во Владивостоке сгорели более 20 машин

На стоянке во Владивостоке сгорели 22 автомобиля, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T01:31:00+03:00

2025-03-24T01:31:00+03:00

2025-03-24T06:17:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

происшествия

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На стоянке во Владивостоке сгорели 22 автомобиля, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.Уточняется, что возгорание произошло на улице Пихтовая, к месту незамедлительно направились пожарные."Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание автостоянки во Владивостоке... Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливается", — говорится в сообщении.Как рассказал корреспондент РИА Новости, повреждения также получили гаражный кооператив и линия уличного освещения.По предварительной информации, причиной инцидента стал поджог. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250301/vladivostok-2002423047.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия, россия