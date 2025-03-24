https://ria.ru/20250324/potok-2006909028.html

В Екатеринбурге установили копию трубы из операции "Поток" в Судже

В Екатеринбурге установили копию трубы из операции "Поток" в Судже - РИА Новости, 24.03.2025

В Екатеринбурге установили копию трубы из операции "Поток" в Судже

Копию газовой трубы, по которой российские военные зашли в тыл противника в Судже Курской области во время операции "Поток", установили на уличной выставке во... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:58:00+03:00

2025-03-24T11:58:00+03:00

2025-03-24T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Копию газовой трубы, по которой российские военные зашли в тыл противника в Судже Курской области во время операции "Поток", установили на уличной выставке во дворе Храма на Крови в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба храма. "В рамках экспозиции у Храма на Крови… сотрудниками ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" смонтирован и установлен участок трубы, протяженностью 16 метров, в честь пройденных бойцами Русской Армии 16 километров в тыл врага в Судже. Диаметр установленной трубы, 1420 миллиметров, соответствует диаметру трубы, обеспечившей нашим бойцам успех блистательно проведенной воинской операции", – говорится в сообщении обители в группе "ВКонтакте". "Это труба, та самая легендарная газовая труба, в которой наши герои-защитники прошли 16 километров. Она теперь стоит у нас, в Екатеринбурге. Есть возможность, начиная со вторника, подойти, посмотреть и пройти по ней 16 метров для того, чтобы прочувствовать и оценить, что пережили, что сделали ради защиты нашей Родины наши ребята, герои, некоторое время назад. Я приглашаю вас посетить это место", – отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), анонсируя мероприятие в Telegram-канале. Помимо этого, на выставке, посвященной операции "Поток", представят фотоматериалы – изображения бойцов и другие снимки с места событий, а в день торжественного открытия, 25 марта в 15.00 мск, посетителям покажут экспонаты, рассказывающие об особенностях работы спецподразделений. "Специальными гостями мероприятия станут участник операции "Поток" иерей Алексей Скрипкин из Козельской епархии, который прошел героическим маршрутом по трубе в Суджу, сопровождая и благословляя наших воинов, а также кавалер трех орденов Мужества, главный священник в зоне проведения СВО, протоиерей Дмитрий Василенков", – добавили в Храме на Крови. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html

https://ria.ru/20250318/potok-2005752830.html

https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html

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Копия трубы из операции "Поток" у Храма на Крови в Екатеринбурге Копию газовой трубы, по которой российские военные зашли в тыл противнику в Судже, установили на выставке во дворе Храма на Крови в Екатеринбурге. 2025-03-24T11:58 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, общество