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На Алтае офицеры СК отправили газовые горелки участникам спецоперации - РИА Новости, 24.03.2025
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11:00 24.03.2025
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На Алтае офицеры СК отправили газовые горелки участникам спецоперации
На Алтае офицеры СК отправили газовые горелки участникам спецоперации - РИА Новости, 24.03.2025
На Алтае офицеры СК отправили газовые горелки участникам спецоперации
Газовые горелки, изделия для оказания первой медпомощи и белье отправили офицеры следственного комитета Республики Алтай участникам спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:00:00+03:00
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БАРНАУЛ, 24 мар – РИА Новости. Газовые горелки, изделия для оказания первой медпомощи и белье отправили офицеры следственного комитета Республики Алтай участникам спецоперации, сообщили в региональном управлении ведомства. "Сотрудники следственного управления СК России по Республике Алтай при содействии председателя ассоциации ветеранов специальной военной операции Республики Алтай Игоря Черникова организовали очередной сбор, передачу и отправку гуманитарной помощи для участников СВО, находящихся на передовой. В этот раз офицеры ведомства на личные средства приобрели бойцам бытовые принадлежности, белье, средства гигиены, изделия для оказания первой медицинской помощи, газовые грелки", - говорится в сообщении. В составе гуманитарного груза из Республики Алтай помощь сотрудников следственного управления будет доставлена в войсковую часть, дислоцированную в Донецкой Народной Республике, в которой служат их земляки. "Понимая, какие тяжелые испытания легли на плечи российских воинов, каждую секунду рискующих своей жизнью, сотрудники следственного управления считают, что поддержка военнослужащих – это наш гражданский долг. Оказывая посильную помощь, мы приближаем нашу победу и облегчаем тяжелый ратный труд бойцов", - отвечают в следственном управлении.
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республика алтай, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Надежные люди, Республика Алтай, Россия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае офицеры СК отправили газовые горелки участникам спецоперации

Офицеры СК на Алтае отправили участникам спецоперации газовые горелки и белье

© Фото : СУ СК России по Республике Алтай/ВКонтактеОфицеры следственного комитета Республики Алтай отправили газовые горелки и изделия для оказания первой медпомощи участникам СВО
Офицеры следственного комитета Республики Алтай отправили газовые горелки и изделия для оказания первой медпомощи участникам СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Алтай/ВКонтакте
Офицеры следственного комитета Республики Алтай отправили газовые горелки и изделия для оказания первой медпомощи участникам СВО
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БАРНАУЛ, 24 мар – РИА Новости. Газовые горелки, изделия для оказания первой медпомощи и белье отправили офицеры следственного комитета Республики Алтай участникам спецоперации, сообщили в региональном управлении ведомства.
«
"Сотрудники следственного управления СК России по Республике Алтай при содействии председателя ассоциации ветеранов специальной военной операции Республики Алтай Игоря Черникова организовали очередной сбор, передачу и отправку гуманитарной помощи для участников СВО, находящихся на передовой. В этот раз офицеры ведомства на личные средства приобрели бойцам бытовые принадлежности, белье, средства гигиены, изделия для оказания первой медицинской помощи, газовые грелки", - говорится в сообщении.
В составе гуманитарного груза из Республики Алтай помощь сотрудников следственного управления будет доставлена в войсковую часть, дислоцированную в Донецкой Народной Республике, в которой служат их земляки.
"Понимая, какие тяжелые испытания легли на плечи российских воинов, каждую секунду рискующих своей жизнью, сотрудники следственного управления считают, что поддержка военнослужащих – это наш гражданский долг. Оказывая посильную помощь, мы приближаем нашу победу и облегчаем тяжелый ратный труд бойцов", - отвечают в следственном управлении.
 
Надежные людиРеспублика АлтайРоссияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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