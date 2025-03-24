На Алтае офицеры СК отправили газовые горелки участникам спецоперации
Офицеры СК на Алтае отправили участникам спецоперации газовые горелки и белье
© Фото : СУ СК России по Республике Алтай/ВКонтактеОфицеры следственного комитета Республики Алтай отправили газовые горелки и изделия для оказания первой медпомощи участникам СВО
Офицеры следственного комитета Республики Алтай отправили газовые горелки и изделия для оказания первой медпомощи участникам СВО
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БАРНАУЛ, 24 мар – РИА Новости. Газовые горелки, изделия для оказания первой медпомощи и белье отправили офицеры следственного комитета Республики Алтай участникам спецоперации, сообщили в региональном управлении ведомства.
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"Сотрудники следственного управления СК России по Республике Алтай при содействии председателя ассоциации ветеранов специальной военной операции Республики Алтай Игоря Черникова организовали очередной сбор, передачу и отправку гуманитарной помощи для участников СВО, находящихся на передовой. В этот раз офицеры ведомства на личные средства приобрели бойцам бытовые принадлежности, белье, средства гигиены, изделия для оказания первой медицинской помощи, газовые грелки", - говорится в сообщении.
В составе гуманитарного груза из Республики Алтай помощь сотрудников следственного управления будет доставлена в войсковую часть, дислоцированную в Донецкой Народной Республике, в которой служат их земляки.
"Понимая, какие тяжелые испытания легли на плечи российских воинов, каждую секунду рискующих своей жизнью, сотрудники следственного управления считают, что поддержка военнослужащих – это наш гражданский долг. Оказывая посильную помощь, мы приближаем нашу победу и облегчаем тяжелый ратный труд бойцов", - отвечают в следственном управлении.