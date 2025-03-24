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На Алтае офицеры СК отправили газовые горелки участникам спецоперации

На Алтае офицеры СК отправили газовые горелки участникам спецоперации - РИА Новости, 24.03.2025

На Алтае офицеры СК отправили газовые горелки участникам спецоперации

Газовые горелки, изделия для оказания первой медпомощи и белье отправили офицеры следственного комитета Республики Алтай участникам спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:00:00+03:00

2025-03-24T11:00:00+03:00

2025-03-24T11:00:00+03:00

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республика алтай

россия

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 24 мар – РИА Новости. Газовые горелки, изделия для оказания первой медпомощи и белье отправили офицеры следственного комитета Республики Алтай участникам спецоперации, сообщили в региональном управлении ведомства. "Сотрудники следственного управления СК России по Республике Алтай при содействии председателя ассоциации ветеранов специальной военной операции Республики Алтай Игоря Черникова организовали очередной сбор, передачу и отправку гуманитарной помощи для участников СВО, находящихся на передовой. В этот раз офицеры ведомства на личные средства приобрели бойцам бытовые принадлежности, белье, средства гигиены, изделия для оказания первой медицинской помощи, газовые грелки", - говорится в сообщении. В составе гуманитарного груза из Республики Алтай помощь сотрудников следственного управления будет доставлена в войсковую часть, дислоцированную в Донецкой Народной Республике, в которой служат их земляки. "Понимая, какие тяжелые испытания легли на плечи российских воинов, каждую секунду рискующих своей жизнью, сотрудники следственного управления считают, что поддержка военнослужащих – это наш гражданский долг. Оказывая посильную помощь, мы приближаем нашу победу и облегчаем тяжелый ратный труд бойцов", - отвечают в следственном управлении.

республика алтай

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика алтай, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)