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Число депортированных из Польши иностранцев выросло в два раза - РИА Новости, 24.03.2025
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12:09 24.03.2025 (обновлено: 12:10 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/polsha-2006912341.html
Число депортированных из Польши иностранцев выросло в два раза
Число депортированных из Польши иностранцев выросло в два раза - РИА Новости, 24.03.2025
Число депортированных из Польши иностранцев выросло в два раза
Число депортированных из Польши иностранцев возросло почти двукратно с начала текущего года, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:09:00+03:00
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ВАРШАВА, 24 мар - РИА Новости. Число депортированных из Польши иностранцев возросло почти двукратно с начала текущего года, сообщает издание Rzeczpospolita. "Резко растет число иностранцев, депортированных из Польши Количество иностранцев, депортированных за нарушение закона, увеличилось вдвое. За два месяца текущего года в страну происхождения было отправлено более 1300 человек против 700 за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди депортированных наибольший процент составляют граждане Грузии, Белоруссии и Молдавии - 260, 220 и 150 человек соответственно. Кроме того, за первые два месяца текущего года из Польши были депортированы граждан, 90 колумбийцев и более 80 украинцев. По данным издания, депортированные иностранцы - "это, как правило, рецидивисты, осужденные за нападения, драки, телесные повреждения, много водителей с приговорами за вождение в нетрезвом виде и запрет на вождение, который они постоянно нарушают".
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в мире, польша, грузия, белоруссия
В мире, Польша, Грузия, Белоруссия
Число депортированных из Польши иностранцев выросло в два раза

Rzeczpospolita: число депортированных из Польши иностранцев возросло почти вдвое

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАРШАВА, 24 мар - РИА Новости. Число депортированных из Польши иностранцев возросло почти двукратно с начала текущего года, сообщает издание Rzeczpospolita.
"Резко растет число иностранцев, депортированных из Польши Количество иностранцев, депортированных за нарушение закона, увеличилось вдвое. За два месяца текущего года в страну происхождения было отправлено более 1300 человек против 700 за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди депортированных наибольший процент составляют граждане Грузии, Белоруссии и Молдавии - 260, 220 и 150 человек соответственно.
Кроме того, за первые два месяца текущего года из Польши были депортированы граждан, 90 колумбийцев и более 80 украинцев.
По данным издания, депортированные иностранцы - "это, как правило, рецидивисты, осужденные за нападения, драки, телесные повреждения, много водителей с приговорами за вождение в нетрезвом виде и запрет на вождение, который они постоянно нарушают".
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