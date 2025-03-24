https://ria.ru/20250324/podzhog-2006860432.html

Источник рассказал подробности о пожаре на стоянке во Владивостоке

Источник рассказал подробности о пожаре на стоянке во Владивостоке - РИА Новости, 24.03.2025

Источник рассказал подробности о пожаре на стоянке во Владивостоке

Два человека могут быть причастны к поджогу стоянки во Владивостоке, где сгорели 22 автомобиля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T08:13:00+03:00

2025-03-24T08:13:00+03:00

2025-03-24T08:21:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Два человека могут быть причастны к поджогу стоянки во Владивостоке, где сгорели 22 автомобиля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Их, вероятно, было двое", - сказал источник. По его словам, личности пока устанавливаются. По данным ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, рано утром в понедельник на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание автомашин, огнем уничтожен 21 автомобиль. Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества. Корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что поврежденный огнем транспорт восстановлению не подлежит, также огнем повреждены гаражный кооператив и линия уличного освещения.

https://ria.ru/20250324/vladivostok-2006847642.html

владивосток

россия

приморский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сгоревшие автомобили на стоянке во Владивостоке Более 20 машин после пожара на стоянке во Владивостоке не подлежат восстановлению, передаёт корреспондент РИА Новости. Лишь один автомобиль, затронутый огнём, отделался обгоревшим боком. При возгорании также были повреждены гаражный кооператив, на крыше которого располагается парковка, и линия уличного освещения. 2025-03-24T08:13 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)