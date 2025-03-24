Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал подробности о пожаре на стоянке во Владивостоке - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 24.03.2025 (обновлено: 08:21 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/podzhog-2006860432.html
Источник рассказал подробности о пожаре на стоянке во Владивостоке
Источник рассказал подробности о пожаре на стоянке во Владивостоке - РИА Новости, 24.03.2025
Источник рассказал подробности о пожаре на стоянке во Владивостоке
Два человека могут быть причастны к поджогу стоянки во Владивостоке, где сгорели 22 автомобиля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T08:13:00+03:00
2025-03-24T08:21:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006880799_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2badde400d0c42c2499077f2ae3f118.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Два человека могут быть причастны к поджогу стоянки во Владивостоке, где сгорели 22 автомобиля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Их, вероятно, было двое", - сказал источник. По его словам, личности пока устанавливаются. По данным ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, рано утром в понедельник на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание автомашин, огнем уничтожен 21 автомобиль. Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества. Корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что поврежденный огнем транспорт восстановлению не подлежит, также огнем повреждены гаражный кооператив и линия уличного освещения.
https://ria.ru/20250324/vladivostok-2006847642.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сгоревшие автомобили на стоянке во Владивостоке
Более 20 машин после пожара на стоянке во Владивостоке не подлежат восстановлению, передаёт корреспондент РИА Новости. Лишь один автомобиль, затронутый огнём, отделался обгоревшим боком. При возгорании также были повреждены гаражный кооператив, на крыше которого располагается парковка, и линия уличного освещения.
2025-03-24T08:13
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006880799_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2232245bc013ba524373b5b68800c97b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Источник рассказал подробности о пожаре на стоянке во Владивостоке

Два человека могут быть причастны к поджогу стоянки во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке
Сгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Два человека могут быть причастны к поджогу стоянки во Владивостоке, где сгорели 22 автомобиля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Их, вероятно, было двое", - сказал источник.
По его словам, личности пока устанавливаются.
По данным ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, рано утром в понедельник на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание автомашин, огнем уничтожен 21 автомобиль. Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества.
Корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что поврежденный огнем транспорт восстановлению не подлежит, также огнем повреждены гаражный кооператив и линия уличного освещения.
Сгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Тушение пожара на стоянке во Владивостоке осложнял ветер
Вчера, 04:06
 
ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала