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Из-за поджога на стоянке во Владивостоке возбудили дело - РИА Новости, 24.03.2025
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02:37 24.03.2025 (обновлено: 06:02 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/podzhog-2006843642.html
Из-за поджога на стоянке во Владивостоке возбудили дело
Из-за поджога на стоянке во Владивостоке возбудили дело - РИА Новости, 24.03.2025
Из-за поджога на стоянке во Владивостоке возбудили дело
Уголовное дело об уничтожении имущества возбудили из-за поджога на стоянке во Владивостоке, где сгорели 22 автомобиля, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T02:37:00+03:00
2025-03-24T06:02:00+03:00
владивосток
происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Уголовное дело об уничтожении имущества возбудили из-за поджога на стоянке во Владивостоке, где сгорели 22 автомобиля, сообщает прокуратура Приморья.Ранее в ГУМЧС РФ по Приморскому краю сообщили, что на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание автомашин, огнем уничтожены более 20 автомобилей. Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливается. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения."Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба)", - говорится в сообщении.В прокуратуре РИА Новости сообщили, что сейчас устанавливается собственник первой машины, которую подожгли, и мотив преступления. Также выясняется, хотел ли злоумышленник уничтожить всю стоянку или одну машину.
https://ria.ru/20250323/sk-2006741444.html
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владивосток, происшествия, россия, приморский край
Владивосток, Происшествия, Россия, Приморский край
Из-за поджога на стоянке во Владивостоке возбудили дело

Из-за поджога на стоянке во Владивостоке возбудили дело об уничтожении имущества

© РИА НовостиПоследствия пожара на стоянке во Владивостоке
Последствия пожара на стоянке во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Уголовное дело об уничтожении имущества возбудили из-за поджога на стоянке во Владивостоке, где сгорели 22 автомобиля, сообщает прокуратура Приморья.
Ранее в ГУМЧС РФ по Приморскому краю сообщили, что на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание автомашин, огнем уничтожены более 20 автомобилей. Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливается. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения.
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"Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости сообщили, что сейчас устанавливается собственник первой машины, которую подожгли, и мотив преступления. Также выясняется, хотел ли злоумышленник уничтожить всю стоянку или одну машину.
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