https://ria.ru/20250324/podzhog-2006843642.html

Из-за поджога на стоянке во Владивостоке возбудили дело

Из-за поджога на стоянке во Владивостоке возбудили дело - РИА Новости, 24.03.2025

Из-за поджога на стоянке во Владивостоке возбудили дело

Уголовное дело об уничтожении имущества возбудили из-за поджога на стоянке во Владивостоке, где сгорели 22 автомобиля, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T02:37:00+03:00

2025-03-24T02:37:00+03:00

2025-03-24T06:02:00+03:00

владивосток

происшествия

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приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Уголовное дело об уничтожении имущества возбудили из-за поджога на стоянке во Владивостоке, где сгорели 22 автомобиля, сообщает прокуратура Приморья.Ранее в ГУМЧС РФ по Приморскому краю сообщили, что на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание автомашин, огнем уничтожены более 20 автомобилей. Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливается. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения."Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба)", - говорится в сообщении.В прокуратуре РИА Новости сообщили, что сейчас устанавливается собственник первой машины, которую подожгли, и мотив преступления. Также выясняется, хотел ли злоумышленник уничтожить всю стоянку или одну машину.

https://ria.ru/20250323/sk-2006741444.html

https://ria.ru/20250321/peterburg-2006582527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, происшествия, россия, приморский край