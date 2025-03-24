Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал планы Стармера по миротворцам на Украине "кровавым цирком" - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/plany-2006908822.html
Рогов назвал планы Стармера по миротворцам на Украине "кровавым цирком"
Рогов назвал планы Стармера по миротворцам на Украине "кровавым цирком" - РИА Новости, 24.03.2025
Рогов назвал планы Стармера по миротворцам на Украине "кровавым цирком"
Планы премьера Великобритании Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев в рамках так называемой "коалиции желающих" являются "кровавым цирком", считает... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:58:00+03:00
2025-03-24T11:58:00+03:00
украина
россия
великобритания
кир стармер
владимир рогов
эммануэль макрон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002687478_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dadc60f7ca153e7f46665aa2f51ef5f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Планы премьера Великобритании Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев в рамках так называемой "коалиции желающих" являются "кровавым цирком", считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Агентство Блумберг 13 марта передало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. "Скорее это не театр, а цирк. Похоже, Стармеру по душе кровавый цирк на постукраинском пространстве, и он решил повторить это страшное представление уже с участием своих соотечественников", - сказал РИА Новости Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, британскому премьеру стоило бы начать решать нарастающий ком проблем в Великобритании, а он создает новые. "Если же это театр, то Стармер - артист погорелого театра, погорелого в прямом и переносном смысле", - заключил Рогов. Стармер в интервью газете New York Times 23 марта призвал Евросоюз готовить план сдерживания России после окончания конфликта на Украине. По его словам, отсутствие "надежных гарантий безопасности" оставит киевский режим беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250317/britanija-2005406234.html
https://ria.ru/20250318/rogov-2005628234.html
https://ria.ru/20250317/chislo-2005543882.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002687478_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_a78e4587cebb37888a5df1ba15d99589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, великобритания, кир стармер, владимир рогов, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Владимир Рогов, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Рогов назвал планы Стармера по миротворцам на Украине "кровавым цирком"

Член ОП Рогов назвал планы Стармера по миротворцам на Украине "кровавым цирком"

© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Планы премьера Великобритании Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев в рамках так называемой "коалиции желающих" являются "кровавым цирком", считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Агентство Блумберг 13 марта передало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
СМИ узнали о планах Британии разместить миротворцев на Украине
17 марта, 05:22
"Скорее это не театр, а цирк. Похоже, Стармеру по душе кровавый цирк на постукраинском пространстве, и он решил повторить это страшное представление уже с участием своих соотечественников", - сказал РИА Новости Рогов.
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, британскому премьеру стоило бы начать решать нарастающий ком проблем в Великобритании, а он создает новые.
"Если же это театр, то Стармер - артист погорелого театра, погорелого в прямом и переносном смысле", - заключил Рогов.
Стармер в интервью газете New York Times 23 марта призвал Евросоюз готовить план сдерживания России после окончания конфликта на Украине. По его словам, отсутствие "надежных гарантий безопасности" оставит киевский режим беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Рогов предложил ввести миротворцев во Францию и Британию
18 марта, 07:08
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступает на пресс-конференции после онлайн-встречи лидеров коалиции желающих. 15 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Британии назвали число стран, готовых направить миротворцев на Украину
17 марта, 17:30
 
УкраинаРоссияВеликобританияКир СтармерВладимир РоговЭммануэль МакронСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала