https://ria.ru/20250324/plany-2006908822.html

Рогов назвал планы Стармера по миротворцам на Украине "кровавым цирком"

Рогов назвал планы Стармера по миротворцам на Украине "кровавым цирком" - РИА Новости, 24.03.2025

Рогов назвал планы Стармера по миротворцам на Украине "кровавым цирком"

Планы премьера Великобритании Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев в рамках так называемой "коалиции желающих" являются "кровавым цирком", считает... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:58:00+03:00

2025-03-24T11:58:00+03:00

2025-03-24T11:58:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Планы премьера Великобритании Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев в рамках так называемой "коалиции желающих" являются "кровавым цирком", считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Агентство Блумберг 13 марта передало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. "Скорее это не театр, а цирк. Похоже, Стармеру по душе кровавый цирк на постукраинском пространстве, и он решил повторить это страшное представление уже с участием своих соотечественников", - сказал РИА Новости Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, британскому премьеру стоило бы начать решать нарастающий ком проблем в Великобритании, а он создает новые. "Если же это театр, то Стармер - артист погорелого театра, погорелого в прямом и переносном смысле", - заключил Рогов. Стармер в интервью газете New York Times 23 марта призвал Евросоюз готовить план сдерживания России после окончания конфликта на Украине. По его словам, отсутствие "надежных гарантий безопасности" оставит киевский режим беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250317/britanija-2005406234.html

https://ria.ru/20250318/rogov-2005628234.html

https://ria.ru/20250317/chislo-2005543882.html

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украина, россия, великобритания, кир стармер, владимир рогов, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире