https://ria.ru/20250324/pivo-2006845989.html

Россия в феврале почти вдвое нарастила покупки китайского пива

Россия в феврале почти вдвое нарастила покупки китайского пива - РИА Новости, 24.03.2025

Россия в феврале почти вдвое нарастила покупки китайского пива

Импорт Россией китайского пива в феврале этого года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до максимума с октября, выяснило РИА... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T03:12:00+03:00

2025-03-24T03:12:00+03:00

2025-03-24T03:12:00+03:00

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Импорт Россией китайского пива в феврале этого года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до максимума с октября, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы. Так, по итогам февраля этого года Китай поставил в Россию своего пива на 2,4 миллиона долларов. Это стало максимальным объемом покупок с октября прошлого года, когда они составляли 3,8 миллиона долларов. При этом в годовом выражении экспорт в РФ вырос в 1,8 раза, а в месячном - в 1,6 раза. Всего за прошлый год Пекин продал Москве пива почти на 30 миллионов долларов. Кроме РФ, которая в китайском экспорте в феврале заняла третье место, КНР в заметных количествах продавала этот напиток в Мьянму и ОАЭ, занявшим первые две строчки с 5,4 миллиона и 2,6 миллиона долларов. В пятерку также вошли Украина и Новая Зеландия купившие китайского пива на 1,4 миллиона каждая.

https://ria.ru/20250321/pivo-2006358110.html

https://ria.ru/20250105/kitaj-1992551043.html

россия

китай

пекин

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, пекин