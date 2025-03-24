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Россия в феврале почти вдвое нарастила покупки китайского пива - РИА Новости, 24.03.2025
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03:12 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/pivo-2006845989.html
Россия в феврале почти вдвое нарастила покупки китайского пива
Россия в феврале почти вдвое нарастила покупки китайского пива - РИА Новости, 24.03.2025
Россия в феврале почти вдвое нарастила покупки китайского пива
Импорт Россией китайского пива в феврале этого года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до максимума с октября, выяснило РИА... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T03:12:00+03:00
2025-03-24T03:12:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Импорт Россией китайского пива в феврале этого года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до максимума с октября, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы. Так, по итогам февраля этого года Китай поставил в Россию своего пива на 2,4 миллиона долларов. Это стало максимальным объемом покупок с октября прошлого года, когда они составляли 3,8 миллиона долларов. При этом в годовом выражении экспорт в РФ вырос в 1,8 раза, а в месячном - в 1,6 раза. Всего за прошлый год Пекин продал Москве пива почти на 30 миллионов долларов. Кроме РФ, которая в китайском экспорте в феврале заняла третье место, КНР в заметных количествах продавала этот напиток в Мьянму и ОАЭ, занявшим первые две строчки с 5,4 миллиона и 2,6 миллиона долларов. В пятерку также вошли Украина и Новая Зеландия купившие китайского пива на 1,4 миллиона каждая.
https://ria.ru/20250321/pivo-2006358110.html
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экономика, россия, китай, пекин
Экономика, Россия, Китай, Пекин
Россия в феврале почти вдвое нарастила покупки китайского пива

По итогам февраля Китай поставил в Россию пива на 2,4 миллиона долларов

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкПивоваренная компания
Пивоваренная компания - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Олег Золото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Импорт Россией китайского пива в феврале этого года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до максимума с октября, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы.
Так, по итогам февраля этого года Китай поставил в Россию своего пива на 2,4 миллиона долларов. Это стало максимальным объемом покупок с октября прошлого года, когда они составляли 3,8 миллиона долларов.
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При этом в годовом выражении экспорт в РФ вырос в 1,8 раза, а в месячном - в 1,6 раза. Всего за прошлый год Пекин продал Москве пива почти на 30 миллионов долларов.
Кроме РФ, которая в китайском экспорте в феврале заняла третье место, КНР в заметных количествах продавала этот напиток в Мьянму и ОАЭ, занявшим первые две строчки с 5,4 миллиона и 2,6 миллиона долларов. В пятерку также вошли Украина и Новая Зеландия купившие китайского пива на 1,4 миллиона каждая.
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