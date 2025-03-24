https://ria.ru/20250324/perevody-2006884418.html

ЦБ продлил ограничения на переводы для "недружественных" нерезидентов

ЦБ продлил ограничения на переводы для "недружественных" нерезидентов - РИА Новости, 24.03.2025

ЦБ продлил ограничения на переводы для "недружественных" нерезидентов

Банк России продлил еще на полгода - до конца сентября 2025 года - ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:20:00+03:00

2025-03-24T10:20:00+03:00

2025-03-24T10:30:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_0:157:3103:1902_1920x0_80_0_0_2c01c683d09c302c305f4b82c877c10c.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Банк России продлил еще на полгода - до конца сентября 2025 года - ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, следует из пресс-релиза регулятора."Банк России сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 апреля 2025 года еще на 6 месяцев", - говорится в сообщении."Ограничения касаются переводов со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года", - уточняет ЦБ.Решение принято для поддержания финансовой стабильности, пояснил регулятор.

https://ria.ru/20250310/sanktsii-2003940736.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия