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ЦБ продлил ограничения на переводы для "недружественных" нерезидентов
ЦБ продлил ограничения на переводы для "недружественных" нерезидентов - РИА Новости, 24.03.2025
ЦБ продлил ограничения на переводы для "недружественных" нерезидентов
Банк России продлил еще на полгода - до конца сентября 2025 года - ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:20:00+03:00
2025-03-24T10:20:00+03:00
2025-03-24T10:30:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Банк России продлил еще на полгода - до конца сентября 2025 года - ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, следует из пресс-релиза регулятора."Банк России сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 апреля 2025 года еще на 6 месяцев", - говорится в сообщении."Ограничения касаются переводов со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года", - уточняет ЦБ.Решение принято для поддержания финансовой стабильности, пояснил регулятор.
https://ria.ru/20250310/sanktsii-2003940736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ продлил ограничения на переводы для "недружественных" нерезидентов
ЦБ продлил ограничения на вывод за рубеж средств нерезидентов со счетов брокеров