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Во Франции Украине предрекли новую войну после переговоров - РИА Новости, 24.03.2025
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20:38 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/peregovory-2007058080.html
Во Франции Украине предрекли новую войну после переговоров
Во Франции Украине предрекли новую войну после переговоров - РИА Новости, 24.03.2025
Во Франции Украине предрекли новую войну после переговоров
Читатели газеты Figaro строят прогноз судьбы Украины после серии переговоров в Эр-Рияде. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:38:00+03:00
2025-03-24T20:38:00+03:00
в мире
украина
саудовская аравия
рустем умеров
сша
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Читатели газеты Figaro строят прогноз судьбы Украины после серии переговоров в Эр-Рияде.Накануне вечером в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся раунд переговоров украинской делегации с США. По их итогам министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что в повестке встречи — предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации вошли эксперты по энергетике, а также военные представители."Пора прекратить этот конфликт, украинский народ имеет право на нормальную жизнь. Но сейчас, похоже, некоторые хотят, чтобы все это так и продолжалось ради удовлетворения европейских фантазий", — написал читатель издания."Скажем честно: у Зеленского была возможность остановить этот конфликт еще до его начала", — напомнил другой."Если завтра подпишут мирное соглашение, то его не примет общественное мнение Украины, раскаленное добела средствами массовой информации, которые рисуют картинку, не имеющую ничего общего с реальностью. А тем временем украинская армия действует главным образом в составе более или менее автономных бригад. И завтра мы можем увидеть там смесь негодования и распадающейся армии. Коктейль из развала государства и ситуации на грани гражданской войны… Я думаю, вы видите эти реальные риски. И это буквально у ворот Европы", — добавил пользователь."Тем временем Европа подпитывает эту стратегию, втягивая Киев в конфликт, за исход которого она отказывается отвечать. Это уже не маневр, а последний рубеж обороны… Европа несет полную ответственность за это нагнетание обстановки", — резюмировал комментатор.Как отмечается в материале, украинская сторона ожидает итогов встречи представителей Москвы и Вашингтона.Переговоры России и США стартовали в Саудовской Аравии в понедельник утром и трижды уходили на перерыв. Ранее днем источник, знакомый с ходом встречи, сообщил агентству, что переговоры будут идти еще долго.Как заявляли в Кремле, встреча в основном посвящена теме Черноморской инициативы, но не исключено, что могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с урегулированием украинского конфликта.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007047138.html
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007024049.html
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украина
саудовская аравия
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в мире, украина, саудовская аравия, рустем умеров, сша
В мире, Украина, Саудовская Аравия, Рустем Умеров, США

Во Франции Украине предрекли новую войну после переговоров

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Читатели газеты Figaro строят прогноз судьбы Украины после серии переговоров в Эр-Рияде.
Накануне вечером в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся раунд переговоров украинской делегации с США. По их итогам министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что в повестке встречи — предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации вошли эксперты по энергетике, а также военные представители.
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"Пора прекратить этот конфликт, украинский народ имеет право на нормальную жизнь. Но сейчас, похоже, некоторые хотят, чтобы все это так и продолжалось ради удовлетворения европейских фантазий", — написал читатель издания.
"Скажем честно: у Зеленского была возможность остановить этот конфликт еще до его начала", — напомнил другой.
"Если завтра подпишут мирное соглашение, то его не примет общественное мнение Украины, раскаленное добела средствами массовой информации, которые рисуют картинку, не имеющую ничего общего с реальностью. А тем временем украинская армия действует главным образом в составе более или менее автономных бригад. И завтра мы можем увидеть там смесь негодования и распадающейся армии. Коктейль из развала государства и ситуации на грани гражданской войны… Я думаю, вы видите эти реальные риски. И это буквально у ворот Европы", — добавил пользователь.
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"Тем временем Европа подпитывает эту стратегию, втягивая Киев в конфликт, за исход которого она отказывается отвечать. Это уже не маневр, а последний рубеж обороны… Европа несет полную ответственность за это нагнетание обстановки", — резюмировал комментатор.
Как отмечается в материале, украинская сторона ожидает итогов встречи представителей Москвы и Вашингтона.
Переговоры России и США стартовали в Саудовской Аравии в понедельник утром и трижды уходили на перерыв. Ранее днем источник, знакомый с ходом встречи, сообщил агентству, что переговоры будут идти еще долго.
Как заявляли в Кремле, встреча в основном посвящена теме Черноморской инициативы, но не исключено, что могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с урегулированием украинского конфликта.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСаудовская АравияРустем УмеровСША
 
 
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