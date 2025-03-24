https://ria.ru/20250324/peregovory-2006880223.html

Переговоры США и России в Саудовской Аравии будут закрытыми

Переговоры США и России в Саудовской Аравии будут закрытыми - РИА Новости, 24.03.2025

Переговоры США и России в Саудовской Аравии будут закрытыми

Переговоры США и России по зерновой инициативе и другим вопросам пройдут в закрытой форме в Эр-Рияде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025

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в мире

саудовская аравия

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ЭР-РИЯД, 24 мар- РИА Новости. Переговоры США и России по зерновой инициативе и другим вопросам пройдут в закрытой форме в Эр-Рияде, передает корреспондент РИА Новости. Так, сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии просят журналистов и других людей покинуть территорию отеля Ritz-Carlton. По всей площади отеля дежурят охранники на машинах. Вход в само здание отеля строго запрещен. Запрещены не только фото- и видеосъемка, но и просто нахождение на территории отеля, всех вежливо просят покинуть ее. Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006826940.html

саудовская аравия

россия

сша

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в мире, саудовская аравия, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)