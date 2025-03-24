https://ria.ru/20250324/pekin-2006858268.html

В Пекине пройдет российско-китайская дегустация вин

В Пекине пройдет российско-китайская дегустация вин - РИА Новости, 24.03.2025

В Пекине пройдет российско-китайская дегустация вин

Российско-китайская дегустация вин "Путь российского вина" состоится в Пекине 28 марта, мероприятие пройдет под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов... РИА Новости, 24.03.2025

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китай

россия

пекин

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

абрау-дюрсо

фанагория

в мире

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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Российско-китайская дегустация вин "Путь российского вина" состоится в Пекине 28 марта, мероприятие пройдет под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов России при поддержке Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Как отметили организаторы, мероприятие станет знаковым шагом в рамках расширения всестороннего сотрудничества между Россией и Китаем, которое продолжается не одно десятилетие. Отправной точкой этого сотрудничества можно считать Договор между СССР и КНР о дружбе, союзе и взаимной помощи, подписанный 14 февраля 1950 года, в пятой статье которого говорилось о двусторонних советско-китайских отношениях, стремлении сторон развивать экономическое и культурное сотрудничество. Дегустация пройдет на площадке парка культуры и творчества "Бэйци Шуанцзин", и все представленные на ней российские винодельни обладают знаком "Вино России", подтверждающим высокое качество продукции. Посетители смогут познакомиться с винами от таких ведущих российских производителей, как "Абрау-Дюрсо", "Винодельня ВедерниковЪ", "Фанагория", Chateau Tamagne, "Массандра", INKERMAN и "Винодельня Криница", а также с винами Китая от бренда Great Wall. Организаторы также подчеркнули, что дегустация символизирует не только традиции и историю виноделия, но и стремление к дальнейшему сотрудничеству в сфере винного туризма и торговли.

https://ria.ru/20250321/vino-2006362763.html

https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html

китай

россия

пекин

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, пекин, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, абрау-дюрсо, фанагория, в мире