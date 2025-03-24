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В Пекине пройдет российско-китайская дегустация вин - РИА Новости, 24.03.2025
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07:25 24.03.2025 (обновлено: 07:27 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/pekin-2006858268.html
В Пекине пройдет российско-китайская дегустация вин
В Пекине пройдет российско-китайская дегустация вин - РИА Новости, 24.03.2025
В Пекине пройдет российско-китайская дегустация вин
Российско-китайская дегустация вин "Путь российского вина" состоится в Пекине 28 марта, мероприятие пройдет под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T07:25:00+03:00
2025-03-24T07:27:00+03:00
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пекин
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
абрау-дюрсо
фанагория
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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Российско-китайская дегустация вин "Путь российского вина" состоится в Пекине 28 марта, мероприятие пройдет под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов России при поддержке Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Как отметили организаторы, мероприятие станет знаковым шагом в рамках расширения всестороннего сотрудничества между Россией и Китаем, которое продолжается не одно десятилетие. Отправной точкой этого сотрудничества можно считать Договор между СССР и КНР о дружбе, союзе и взаимной помощи, подписанный 14 февраля 1950 года, в пятой статье которого говорилось о двусторонних советско-китайских отношениях, стремлении сторон развивать экономическое и культурное сотрудничество. Дегустация пройдет на площадке парка культуры и творчества "Бэйци Шуанцзин", и все представленные на ней российские винодельни обладают знаком "Вино России", подтверждающим высокое качество продукции. Посетители смогут познакомиться с винами от таких ведущих российских производителей, как "Абрау-Дюрсо", "Винодельня ВедерниковЪ", "Фанагория", Chateau Tamagne, "Массандра", INKERMAN и "Винодельня Криница", а также с винами Китая от бренда Great Wall. Организаторы также подчеркнули, что дегустация символизирует не только традиции и историю виноделия, но и стремление к дальнейшему сотрудничеству в сфере винного туризма и торговли.
https://ria.ru/20250321/vino-2006362763.html
https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html
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китай, россия, пекин, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, абрау-дюрсо, фанагория, в мире
Китай, Россия, Пекин, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Абрау-Дюрсо, Фанагория, В мире
В Пекине пройдет российско-китайская дегустация вин

Дегустация "Путь российского вина" пройдет в Пекине 28 марта

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВино
Вино - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Российско-китайская дегустация вин "Путь российского вина" состоится в Пекине 28 марта, мероприятие пройдет под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов России при поддержке Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.
Как отметили организаторы, мероприятие станет знаковым шагом в рамках расширения всестороннего сотрудничества между Россией и Китаем, которое продолжается не одно десятилетие. Отправной точкой этого сотрудничества можно считать Договор между СССР и КНР о дружбе, союзе и взаимной помощи, подписанный 14 февраля 1950 года, в пятой статье которого говорилось о двусторонних советско-китайских отношениях, стремлении сторон развивать экономическое и культурное сотрудничество.
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Дегустация пройдет на площадке парка культуры и творчества "Бэйци Шуанцзин", и все представленные на ней российские винодельни обладают знаком "Вино России", подтверждающим высокое качество продукции.
Посетители смогут познакомиться с винами от таких ведущих российских производителей, как "Абрау-Дюрсо", "Винодельня ВедерниковЪ", "Фанагория", Chateau Tamagne, "Массандра", INKERMAN и "Винодельня Криница", а также с винами Китая от бренда Great Wall.
Организаторы также подчеркнули, что дегустация символизирует не только традиции и историю виноделия, но и стремление к дальнейшему сотрудничеству в сфере винного туризма и торговли.
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