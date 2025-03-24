https://ria.ru/20250324/patrushev-2006946588.html

Патрушев предупредил о потере лидерства России в изучении Арктики

Патрушев предупредил о потере лидерства России в изучении Арктики - РИА Новости, 24.03.2025

Патрушев предупредил о потере лидерства России в изучении Арктики

Изношенность отечественного научного флота грозит потерей Россией лидерства в исследовании Арктики, предупреждает помощник президента РФ Николай Патрушев РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:05:00+03:00

2025-03-24T14:05:00+03:00

2025-03-24T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Изношенность отечественного научного флота грозит потерей Россией лидерства в исследовании Арктики, предупреждает помощник президента РФ Николай Патрушев "Россия много десятилетий лидирует в арктических научных исследованиях, в том числе по таким направлениям, как океанология, гидрология суши, гидрография, морская биология, исследования вечной мерзлоты, арктическом материаловедении", - сказал Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии. По его словам, без внедрения передовых разработок российской науки использование и развитие Северного морского пути было бы невозможно. Благодаря развитию фундаментальных знаний об Арктике, отечественным научным и технологическим достижениям, к числу которых можно отнести и создание мощного атомного ледокольного флота, Россия и сегодня решает задачи обеспечения национального присутствия и защиты национальных интересов в Арктике, создавая надежную основу для будущего развития страны, отметил Патрушев. "Отечественный научно-исследовательский флот всегда считался ведущим в области исследований Мирового океана, в том числе и Арктики. Вместе с тем, недостаточное внимание и недофинансирование развития научного флота привели к формированию ряда проблем", - добавил Патрушев. "За последние 30 лет флот устарел и сократился до критического минимума. Средний возраст научных судов составляет около 34 лет. Суда изношены более чем на 80%. Их эксплуатация обходится значительно дороже современных иностранных аналогов", - перечислил помощник главы государства. Патрушев пояснил, к чему это может привести. "Такое несоответствие состава и состояния российского научно-исследовательского флота современным требованиям и масштабам задач, стоящих перед нашей страной в сфере морских научных исследований, грозит потерей лидерства нашей страны в сфере арктических исследований. Установленные антироссийские санкции усугубляют накопившиеся проблемы", - сказал он. "В связи с этим задачи по наращиванию объемов научных исследований, расширению научно обоснованных представлений о регионе и протекающих в нем процессах, формированию научных заделов, а также по развитию научно-исследовательского флота приобретают особое значение", - указал Патрушев.

https://ria.ru/20241218/arktika-1989889235.html

https://ria.ru/20250128/patrushev-1995965958.html

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россия, арктика, николай патрушев, в мире