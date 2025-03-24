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Пасечник раскрыл подробности удара ВСУ по ЛНР - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 24.03.2025 (обновлено: 22:42 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/pasechnik-2007070366.html
Пасечник раскрыл подробности удара ВСУ по ЛНР
Пасечник раскрыл подробности удара ВСУ по ЛНР - РИА Новости, 24.03.2025
Пасечник раскрыл подробности удара ВСУ по ЛНР
Шесть человек погибли, включая трех представителей СМИ, в результате артудара ВСУ по ЛНР, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:30:00+03:00
2025-03-24T22:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Шесть человек погибли, включая трех представителей СМИ, в результате артудара ВСУ по ЛНР, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.Ранее "Известия" сообщали, что военный корреспондент издания Александр Федорчак погиб на территории Луганской Народной Республики в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Также телеканал "Звезда" сообщил, что погибли оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели."Сегодня произошло очередное преступление украинских нацистов. Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ. В их числе – три сотрудника федеральных СМИ, работавших на территории Луганской Народной Республики: корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала "Звезда" Андрей Панов и Александр Сиркели. Талантливые, бесстрашные и стремящиеся донести миру правду о происходящем на нашей земле. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким всех погибших в результате варварского обстрела", - сообщил он.Глава ЛНР уточнил, что также пострадал и 14-летний подросток, который получил осколочные ранения. Парень оперативно доставлен в одно из медучреждений, где ему оказывается вся необходимая помощь.
https://ria.ru/20250324/zhurnalist-2007069262.html
луганская народная республика
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происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Пасечник раскрыл подробности удара ВСУ по ЛНР

Пасечник: в ЛНР погибли шесть человек, включая трех сотрудников СМИ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Шесть человек погибли, включая трех представителей СМИ, в результате артудара ВСУ по ЛНР, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Ранее "Известия" сообщали, что военный корреспондент издания Александр Федорчак погиб на территории Луганской Народной Республики в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Также телеканал "Звезда" сообщил, что погибли оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
"Сегодня произошло очередное преступление украинских нацистов. Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ. В их числе – три сотрудника федеральных СМИ, работавших на территории Луганской Народной Республики: корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала "Звезда" Андрей Панов и Александр Сиркели. Талантливые, бесстрашные и стремящиеся донести миру правду о происходящем на нашей земле. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким всех погибших в результате варварского обстрела", - сообщил он.
Корреспондент Известий Александр Федорчак - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Минцифры окажет поддержку семье погибшего журналиста "Известий"
Вчера, 22:26
Глава ЛНР уточнил, что также пострадал и 14-летний подросток, который получил осколочные ранения. Парень оперативно доставлен в одно из медучреждений, где ему оказывается вся необходимая помощь.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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